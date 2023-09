Majitelka Clara Zoe Campani si je jistá, že vše bude v pořádku. V sezoně trpělivě dokola čistí, dezinfikuje a oplachuje vitríny i zařízení. „Je to nutné, mléčná bílkovina umí udělat paseku. S hygienou jsme ale nikdy neměli problém. V Brně fungujeme dva roky, předtím jsme byli v Teplicích,“ prozrazuje žena, která deset let žila v Itálii.

Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Najít podobně vzornou provozovnu v Česku ale není samozřejmost. Hříšníků z řad zmrzlinářů je dlouhodobě stále hodně. Letos podle průběžných výsledků nesplnilo hygienické limity pětačtyřicet procent ze sto osmadvaceti vzorků točených a kopečkových zmrzlin a čtyřiašedesát procent vzorků ledů do nápojů, které do pátého září putovaly do laboratoře. „Zmrzlináři nejčastěji chybují v pravidelnosti péče, nedodržení hygieny a postupu výroby či nedostatečné sanitaci zařízení,“ shrnuje mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Roli podle něj může hrát i špatné proškolení personálu. Jednou z příčin problémů u točených zmrzlin je jejich vracení z předešlého dne do stroje. „Na zmrzlinovou směs a zpět se pak může přenášet bakteriální kontaminace,“ upozorňuje Kopřiva.

Rekordní návštěvnost Aqualandu Moravia: na podzim láká výhodnějšími vstupenkami

Jak dodal, mezi nevyhovujícími vzorky převažuje vanilková zmrzlina, která obecně v oblibě převažuje. Výsledky kontrol přesto nelze zcela zobecňovat. Inspektoři se častěji zaměřují na dlouhodobě problémové provozovatele.

Pokuta ve správním řízení se podle inspekce pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc korun. „V případě zjištění problému zakážeme používání zmrzlinového stroje a dalšího zařízení, případně výrobu ledu. Nutná je sanitace a následný mikrobiologický laboratorní rozbor. Až po vyhovujícím výsledku lze zařízení znovu používat,“ popisuje Kopřiva.

Loni nevyhovělo třiapadesát a předloni osmačtyřicet procent odebraných vzorků zmrzlin.