Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, plány soukromého investora na využití místa vyvolaly u místních vlnu nevole.

Odkup městu doporučila na konci března rada městské části Vinohrady. „Započali jsme jednání s investorem o odkupu pozemku. Prohlásil, že je připravený o tom s městem diskutovat, a sám odkup na jednání připustil jako jednu z variant,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Hladík vedení vinohradské radnice vyzval, aby mu sdělilo, jakou částkou se chce na získání pozemku podílet a jaký představy má o budoucím využití plochy. Podle Hladíka může plocha posloužit jako sportoviště i parkoviště, protože míst ke sportu i parkování je na Vinohradech nedostatek.

Někteří místní lidé by místo, kde jsou nyní tenisové kurty, využili pro psí výběh. „Uvítala bych i opravu kurtů a vytvoření zázemí k nim v podobě kiosku nebo šaten,“ řekla tamní obyvatelka Šárka Konečná.

Žena dodala, že rozhodnutí města o snaze odkoupit pozemek uvítá teprve v momentě, až bude mít konkrétní představu o plánovaném využití pozemku. „Je málo informací o tom, co tam město ve spolupráci s městskou částí zamýšlí," podivila se Konečná.

Podle vinohradského starosty Jiřího Čejky bude mít pozemek víceúčelové využití. „Chceme tam vybudovat psí výběh, v počtu jednotek dětská hřiště, sportoviště, třeba na basketbal nebo volejbal a malou kopanou v jednom. Tyto tři části bychom zasadili do zeleně. Propojí se s cyklotrialovým hřištěm, které na našem pozemku vznikne hned vedle," přiblížil Čejka s tím, že celá plocha má být sportovně odpočinkovou zónu s vodním prvkem nebo místem pro veřejné grilování.

Vedení městské části se na odkupu pozemků od soukromého investora bude zřejmě podílet několika miliony korun. Do rozvoje plochy pro budoucí využití pro místní obyvatele včetně vybudování hřišť investuje podle prvotních odhadů v horizontu několika let až deset milionů korun. „Nejdřív se musí udělat projekt. Jako první se plocha osadí zelení a postupně se začnou budovat hřiště. Během tří nebo čtyř let mohou fungovat první hřiště a za provozu se k nim mohou přidávat další," nastínil možné plány Čejka.

V platném územním plánu je diskutovaný pozemek určený pro sport a rekreaci. Soukromý investor se k celé záležitosti odmítl vyjádřit.