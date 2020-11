Sochám se věnuje několik částí festivalu, který je letos kompletně online. „Nabízíme záznamy komentovaných prohlídek po uměleckých dílech, která je možné vidět na vlastní oči i za současné situace. Patří mezi ně třeba významné sochy ve veřejném prostoru,“ nastínila za pořadatele akce Irena Rodriguez Točíková.

V Brně lidé v posledních letech mohou narazit na sochy téměř na každém kroku. Před několika dny třeba oslavila páté narozeniny známá jezdecká socha Jošta na Moravském náměstí, která si u Brňanů vysloužila řadu přezdívek, třeba žirafa. Socha ve skutečnosti symbolizuje odvahu. „Tato socha zkompletovala stávající tři díla vyjadřující čtyři symboly Platónovy Ústavy umístěné na Moravském náměstí. Je tedy doplněním ke kašně s vodou znázorňující umírněnost, soše s krychlí představující spravedlnost a mapě Brna z doby třicetileté války znamenající prozíravost. Sochař Jaroslav Róna Jošta tvořil tři roky," připomněla na stránkách Internetové encyklopedie dějin Brna administrátorka projektu Jitka Šibíčková.

Sochám bude zasvěcený i nový projekt brněnského magistrátu. „V listopadu spustíme projekt Sochařské Brno, nový web, kde bude třeba i mapa brněnských soch a online procházka po nich,“ prozradila Kateřina Havelková z magistrátního odboru kultury, která je mimo jiné autorkou instagramového účtu Brno sochařské.

Nové sochy v Brně vznikají mimo jiné i díky projektu Sochy pro Brno. Nejnověji jako součást tohoto projektu odhalili zástupci magistrátu v centru města sochu věnovanou architektovi Loosovi, či dílo na připomínku švédského obléhání Brna a pátera Martina Středy.

Brněnské sochy jsou neprávem opomíjené, říká autorka populárního instagramového účtu

Emocemi nabité, povětšinou černobílé fotografie, vyprávějící příběhy brněnských soch. Takové lidé najdou na instagramovém účtu Brno sochařské, který má již stovky fanoušků. Založila jej Kateřina Havelková z magistrátního odboru kultury. „I mimo centrum Brna se dají najít zajímavé sochařské kousky," říká.

Jak vznikla myšlenka instagramového účtu Brno sochařské?

V lednu jsem převzala na magistrátním odboru kultury agendu oprav památek. Mimo jiné jsem měla jezdit po Brně a dívat se, v jakém stavu jsou sochy. Sochy jsem i fotila a vkládala do naší interní databáze. Některé fotky mi přišly povedené a zjistila jsem, že v Brně je spousta zajímavých děl i v okrajových městských částech, proto mě napadla myšlenka založit sochařský Instagram.

Podle čeho vybíráte, které sochy na profil přidáte?

Snažím se střídat ty známé z centra Brna, s těmi v okrajových městských částech, protože i zde se dají najít zajímavé kousky. Dále také vybírám podle renomé autora/autorky, nebo pokud se k soše pojí zajímavý příběh. Což, když člověk trošku zapátrá, je skoro u všech, to je na tom to krásné.

Co je vlastně cílem profilu?

Brněnské sochy jsou bohužel neprávem opomíjené anebo perzekuované, například veřejností nenáviděný orloj. Domnívám se, že je to především proto, že Brňáci toho o svých sochách moc nevědí. Kdyby například tušili, že „hrušky" na Maliňáku nejsou hrušky, ale dílo připomínající fakt, že Mahenovo divadlo bylo díky Edisonovi první elektrifikované divadlo v Evropě, pohlíželi by na sochu třeba s větším respektem. Nebo že onen již zmíněný hodinový stroj je vlastně připomínkou doby, kdy bylo Brno obléháno Švédy. Cílem je tedy dostat tyto drobné zajímavosti o sochách mezi lidi a přimět je dívat se na sochy jako na něco krásného, co kultivuje a ozvláštňuje veřejný prostor.

Sochy jako Jošt na Moravském náměstí či orloj na náměstí Svobody zná asi každý. Jsou ale některá méně známá díla, která byste ovšem doporučila k vidění?

Napadá mě například nový památník Adolfa Loose v parku na Janáčkově náměstí, který byl odhalen letos v srpnu a tedy o něm asi moc lidí ještě neví, nebo ho snadno přehlédnou. Jedná se o poměrně jednoduchou betonovou instalaci, která zároveň plní funkci venkovního posezení. Dílo inspiroval Loosův puristický náhrobek ve Vídni, který si sám navrhl. Nedávno jsem se také byla projít v brněnském kampusu v Bohunicích – mezi pavilony jsou tam doslova ukryté neskutečné sochařské skvosty, které financovala Masarykova univerzita.

Má podle vás Brno dostatek soch?

V porovnání s ostatními českými městy ano, ale vždycky to může být lepší. Centrum města už má několik reprezentativních děl, teď by byl čas zaměřit se i na okrajové městské části, kde najdeme spíše starší kousky. Vždycky mě potěší, když najdu zajímavé moderní sochařské dílo i dále od centra. Naposledy to byl právě již zmiňovaný kampus, anebo socha od Jiřího Netíka v Líšni.