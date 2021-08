Koridor mezi Brnem a Blanskem: moderní trať bude stát balík a dál se prodražuje

/VIZUALIZACE/ Pro fyzicky zdatné cestující je příchod na vlakovou zastávku v Adamově ve směru na Blansko lehká rozcvička. Matky s kočárky a lidé o holích pak strmé schody proklínají. Ještě musí chvíli vydržet. Zchátralé nástupiště nahradí do dvou let moderní ostrovní peron i pro směr na Brno. Do rozsáhlé rekonstrukce železničního koridoru mezi Adamovem a Blanskem se dělníci pustí letos na podzim. Opravy mají stát o stovky milionů víc oproti odhadům.

Bezbariérová ostrovní nástupiště s novým kolejištěm. Lávka nad tratí se schodištěm a výtahy. Moderní výpravní budova, parkoviště pro třicet aut a protihlukové stěny. To vše za 834 milionů korun. Na podzim začne rozsáhlá rekonstrukce vlakového nádraží v Ad | Foto: Deník/Jan Charvát

Železničáři počítají s kompletní rekonstrukcí několikakilometrového úseku až do okresního Blanska. „Vlakem do Blanska jezdím s dětmi poměrně často. Naštěstí už bez kočárku, s ním bylo zdolávání schodů na nástupiště i zpět velmi náročné. Ještě by se mělo udělat něco se starými vlakovými soupravami. Nástup i výstup z nich je zážitek. Mladší dcera se toho opravdu bojí,“ řekla jedna z cestujících Eva Šamonilová z Adamova. Přístup na obousměrné ostrovní nástupiště ve stanici Adamov zastávka má zajistit šikmý bezbariérový chodník. „Mezi Adamovem a Blanskem dojde také ke kompletní rekonstrukci kolejiště,“ informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Podle smlouvy s vítěznou firmou, kterou začátkem týdne zveřejnila Správa železnic, bude rekonstrukce stát 2,62 miliardy bez daně. Tedy o několik set milionů víc, než byla očekávání. Všechny zakázky jsou podle železničářů dražší oproti původním odhadům zhruba o čtvrtinu. „Předpokládaná hodnota zakázek vzešla z projektů, jejichž zpracování nějakou dobu trvá. A projektové ceny se zase odvíjejí od sborníkových cen odrážejících cenové hladiny materiálů a prací z let předešlých. Vysoutěžené ceny navíc odrážejí aktuální situaci na trhu, kde je nedostatek materiálu,“ vysvětlil mluvčí. Svárovská alej roku: kraj chce opravit silnici podle původního plánu, a kácet Přečíst článek › Součástí projektu je sanace ostění u pěti tunelů, která zamezí průsakům vody. Úprav se dočká devět mostů a devět propustků. „V návaznosti na úpravy železničního svršku a spodku, stejně jako mostů a tunelů, se provede také rekonstrukce trakčního vedení,“ upřesnil Gavenda. Ve stejném termínu začne rozsáhlá přestavba adamovského nádraží za 834 milionů. Původní odhad nákladů byl přitom necelých 700 milionů. Obsahuje bezbariérové ostrovní nástupiště s novým kolejištěm, lávkou nad tratí se schodištěm a výtahy, moderní výpravní budovou a parkovištěm pro třicet aut. „Největší výzvou je nová lávka pro pěší a přístupový chodník. Stavba se musí založit do svahu,“ uvedl za vítěznou stavební firmu projektový manažer Jan Parchanski. Netopýr přežije extrémní věci. Zabít ho ale paradoxně může stres, říká odborník Přečíst článek › Bezmála dvě a půl miliardy bez daně pak bude stát rekonstrukce kolejiště mezi Brnem a Adamovem. Včetně vybudování odbočky Svitava a úpravy zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Úpravy se dotknou i mostů, tunelů a svahů. Práce začnou letos v říjnu a skončí v roce 2023. V Bílovicích nad Svitavou vybudují dělníci nový podchod, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. „O podchod jsme moc stáli. U železniční stanice máme dopravní terminál, odkud jezdí autobusy. Pohyb lidí je tam velký. Vybudování podchodu je tam proto určitě na místě,“ řekl Deníku starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček. Investice na železnici



- Dělníci se na podzim pustí do rozsáhlé rekonstrukce železničního koridoru mezi Brnem a Blanskem za téměř šest miliard korun bez daně. Skončit mají v roce 2023.



- Kromě kompletní opravy kolejiště, tunelů, mostů a zajištění svahů se cestující dočkají nového nádraží v Adamově a také tamní zastávky s bezbariérovým přístupem.



- V Bílovicích nad Svitavou přibude pod tratí podchod.



- Místo vlaků budou ve zmíněném úseku jezdit rok autobusy.



- Předpokládaná hodnota zakázky na modernizaci úseku Brno-Maloměřice – Adamov byla 1,915 miliardy korun, cena vysoutěžená pak 2,403 miliardy.



- Rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Adamov: předpokládaná hodnota zakázky byla 663 milionů, cena vysoutěžená pak 834 milionů.



- Modernizace úseku Adamov – Blansko: předpokládaná hodnota zakázky byla 2,091 miliardy, cena vysoutěžená je 2,622 miliardy korun.

