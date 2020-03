Jak vás ovlivní nařízení vlády?

Zasáhne to celou naši firmu, protože většina našich barů je v provozu v noci. Budeme se snažit fungovat spíš přes den. Jediný podnik který je otevřený řes den jsou 4pokoje. Ještě nevíme, jestli se budeme snažit zatraktivnit odpoledne, nechceme obcházet žádné vyhlášky nebo pouštět do podniku jen devadesát devět lidí. Chceme, aby se mohli někde najíst a potkat.

Budete posouvat otevírací hodiny?

Ve 4pokojích otevíráme už v sedm, to měnit nebudeme. Zavřeme samozřejmě v osm. U ostatních barů, které otevírají třeba až v pět odpoledne, to tak nejspíš dopadne. Konkrétní časy jsou zatím předmětem diskuze jednotlivých týmů. Padaly nápady, že budeme otevírat už na oběd, případně na nějaký odpolední aperitiv. Kolega z baru Super Panda Circus navrhoval, že by se třeba otevřelo jen na dvě hodiny, od šesti do osmi. Byla by to exkluzivní otevírací doba. Všechno je ale nejisté, ještě nevíme, jak to bude.

Jaké předpokládáte ztráty?

To neumím odhadnout, hodně. Chceme tohle období nějakým způsobem přečkat, aby mohly bary fungovat dál. Myslím, že je to spíš otázka přežití. Rozhodně si nemyslím, že něco vyděláme, ani to není naším cílem.

Plánujete pozměnit sortiment?

Určitě. Hlavně v barech, kde jsme zatím nabízeli převážně koktejly. Chceme rozšířit jídelní sortiment.

Registrujete nižší návštěvnost kvůli koronaviru?

Musím zaklepat, že zatím ani ne. (klepe do opěrky) Večer bylo klientů trošku méně, ale přes den ne.

Co budou dělat barmani, kteří přijdou o směny?

To je jeden z bodů, které teď musíme vymyslet. Ruší se celá večerní směna, takže hledáme, jak je zapojit. Ve 4pokojích přeskupíme směny tak, aby to bylo co nejvíc spravedlivé a poměrově se to rozprostřelo. Denní směnu musíme trošku posílit, protože za dva dny jsme viděli, že před den lidi chodí. Jedna cesta by mohl být rozvoz drinků. Barmany, kteří by drink namíchali za barem, teď mohou lidé potkat za volantem nebo u dveří, když drink dovezou. Je to možnost, jak je zaměstnat.

Budete rozvážet?

Ve středu už jsme začali. Během dvou hodin jsme nalahvovali drink, který budeme mít na příštím menu. Je to kombinace dvou rumů, sirupu z bílé čokolády, pyré z bílých broskví, limetové šťávy a suchého pomerančového likéru. Bude i na čepu, proto šel do lahví. Dáváme dohromady rozvozové menu, koktejlů i jídel. Chtěli bychom rozvést alespoň sto drinků denně, to by bylo super.

Jak to bude fungovat?

To se může lišit, postup teprve vymýšlíme. Buď budeme míchat v reálném čase. To znamená, že si někdo zavolá, barman podle objednávky drink namíchá, nalahvuje, doveze. Druhá varianta, tak to nejspíš budeme dělat ve 4pokojích, je, že budeme mít koktejly už nachystané a jen je dovezeme.

Mají o takovou službu Brňané zájem?

Pár drinků jsme už rozvezli a dnes rozvážíme dál.

Máte i jiný způsob, jak zůstat v kontaktu s klienty, kteří by přišli právě večer?

Přemýšleli jsme o způsobu, jak by si lidé mohli namíchat drink přímo doma. My bychom dělali takový „lahvový servis“. Nedovezli bychom už namíchaný drink, ale jednotlivé lahve, led a k tomu nějakou recepturu nebo brožurku s návodem. Zatím to jsou ale jen myšlenky, nechceme se k ničemu zavázat.

Jana Tomalová