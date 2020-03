„Zmenšujeme kapacitu sálu na 99 míst. Možnost zakoupení vstupenek bude omezena systémem a do sálu tedy nebude vpuštěno sto a víc lidí. V případě projekcí, které mají aktuálně počet zakoupených vstupenek a rezervací přesahující stanovený limit, budeme postupně kontaktovat diváky, kteří provedli rezervaci po překročení limitu,“ uvedli na svém facebookovém účtu.

Vzhledem k nařízení vlády je nucená zrušit koncerty také Filharmonie Brno. „Po jedenácté hodině zveřejníme více informací o tom, jaký má situace dopad na nás a naše posluchače,“ uvedli zástupci filharmonie na Facebooku.

Někteří divadelní herci, třeba Jan Mansfeld pocházející z brněnské Husy na provázku, začali používat hashtag #jsembezprace.

Online reportáž

Od středy budou zavřené všechny školy a vyšší školy. Mateřských škol se opatření netýká. "Vzhledem k vývoji epidemie koronaviru jsme rozhodli o dalších mimořádných opatřeních. Od 10. března se zakazují divadelní, hudební a filmová, sportovní a jiné shromáždění - a to jak veřejné, tak soukromé přesahující účast sto osob. Opatření se nevztahují na jednání státních institucí," uvedl Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu.

"Není zatím potřeba, aby byly kvůli novému koronaviru zavírány restaurace či nákupní centra," doplnil Vojtěch s tím, že problém jsou jednorázové akce.

Od středy se zároveň uzavírají všechny školy kromě univerzit. „Od 11. března se zakazují osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách,“ řekl dále Babiš.

Přesto k mimořádným opatřením sahají i brněnské vysoké školy. Masarykova univerzita na čtrnáct dní vyhlásila rektorské volno. "Veškerá kontaktní výuka se ruší," řekla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Brněnské Vysoké učení technické ruší prezenční výuku od středy až do odvolání. Zaměstnanci budou i nadále chodit do práce. K situaci momentálně zasedá univerzitní krizový štáb.

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče. "Chceme, aby lidi chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ," zdůraznil Babiš s tím, že pak mají být rodiče doma s rodinou.

Odpověděl tak na dotaz, zda vláda zvažovala dopad na zaměstnavatele při uzavření škol. Opatření má zabránit šíření nákazy.