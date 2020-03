Kdy jste zjistila, že jste nakažená?

V úterý ráno mi to oficiálně potvrdili z hygieny. Bylo to ale jasné dopředu, protože přítel koronavirem nakažen byl a já jsem měla příznaky.

Kde jste nakazila?

Přítel byl před necelými dvěma týdny v New Yorku, kam letěl na svatbu svého nejlepšího kamaráda. Po návratu do Česka se nejdříve u něj a o několik dní později i u ostatních spolubydlících začaly objevovat příznaky.

Kdy se nechal se otestovat?

Volali jsme na hygienu hned, když se u něj nemoc začala projevovat. Ale odmítli nás s tím, že je to pravděpodobně jen chřipka. To bylo před dvěma týdny v sobotu. Přítelova zdravotní situace se dalších několik dní zhoršovala, až jsme se rozhodli zavolat znovu a po necelém týdnu, minulý týden ve čtvrtek, jsme se konečně dočkali testů.

Chodili jste mezitím ven?

Přítel se necítil dobře, a tak byl po většinu času doma. Zbylí čtyři členové domácnosti pokračovali v každodenním životě, dokud se i u nich nezačaly projevovat symptomy. Mezitím se ještě nechal otestovat někdo z té svatby, protože měl taky příznaky, ale byl negativní. Takže jsme to nikdo nečekali. V karanténě jsme byli od té doby, co hygiena schválila testování přítele.

Kolik lidí jste mezitím mohli nakazit?

To nevím. Hygienici dostali seznam všech osob, se kterými jsme přišli do styku, a postupně je budou kontaktovat. Nicméně my jsme je všechny ihned obvolali, aby si karanténu nařídili sami. O víkendu se bohužel většina z lidí z bytu rozjela za rodinami. Naštěstí to vypadá, že jsme ještě tehdy nebyli infekční, protože nikdo z nich symptomy nepociťuje. V pondělí jsem také byla na dvou přednáškách, pár mých spolužáků se rozhodlo nechat se otestovat. O několika nakažených z našich přátel víme už teď.

Jak jste přesvědčili hygienu, aby vám testy udělali?

Informovala jsem je o nelepšících se příznacích a o tom, že přítel má autoimunitní onemocnění a je tedy rizikovou skupinou. Navíc se pohyboval v židovské komunitě, která je v New Yorku ohniskem nákazy.

Přijeli vás testovat domů?

Ano, sanitka přijela k nám. Určitou dobu před tím jsme nesměli jíst a pít, aby bylo vše provedeno správně. Pracovníci záchranné služby přijeli ve speciálním obleku, aby se nenakazili. Samotné testování je výtěr z nosu a krku, není to nic příjemného, ale trvá to chvilku a rozhodně se to dá vydržet.

Čekali jste na výsledky dlouho?

Asi šedesát hodin, určité zpoždění bylo způsobeno i kyberútokem na Fakultní nemocnici Brno. Necelý den potom, kdy jsme se dozvěděli výsledky přítele, otestovali i zbytek domácnosti.

Jaké jste měla příznaky?

Průběh byl naštěstí mírný, byla to hlavně chronická únava, asi den jsem měla kašel a občas mě bolela hlava. Všechno kromě únavy odeznělo do tří dnů. Zajímavé je, že nikdo z nás neměl ani horečku, přestože se uvádí u osmaosmdesáti procent infikovaných.

A jak to nesl váš přítel?

Ten měl průběh o něco horší, hlavně se mu ani po týdnu a půl nelepšil kašel, takže byl na dva dny na pozorování v nemocnici.

Teď už je vám lépe?

Pořád jsem trochu unavená, jinak jsem v pořádku. Příteli je už docela dobře, lepší se i jeho kašel.

Je těžké dodržovat karanténu?

Není to jednoduché, nudím se už teď. Navíc už to trvá docela dlouho, ale nedá se nic dělat. Od ohlášení karantény nikdo neopustil domácnost. Při online nákupech vždy dopředu o situaci informujeme, potraviny nám tedy nechávají přede dveřmi. Všichni pracujeme v režimu home office a na každý večer si plánujeme společný program. Třeba promítáme společné fotky nebo sledujeme filmy. Nejhůř to asi nesou naši dva psi, ti by se chtěli pořádně proběhnout.

Jak dlouho ještě budete v karanténě?

Informace od různých zdrojů se velmi liší. Každopádně to zatím vypadá, že za týden nás otestují znovu a pak budou testovat obden, dokud nevyjdou dva negativní testy za sebou. V karanténě budeme ještě minimálně devět dní. Nikdo ale neví, jestli pak bude kapacita nám dělat testy.

Vy tomu věříte?

Úplně ne, ale naděje umírá poslední. (smích)

Máte plány, abyste se nenudila?

Chci dohnat věci do školy, tento semestr je poměrně náročný. Jinak budu číst knížky, ke kterým jsem se zatím nedostala a dodržovat klidový režim.

Co je podle vás v době koronaviru nejdůležitější?

Hlavně to, aby lidé toto onemocnění opravdu nepodceňovali, přestože sami nemusí být rizikovou skupinou a průběh u nich by byl mírný. Ne všichni mají toto štěstí. V těchto dnech je podle mě nejdůležitější zůstat doma a v případě nutnosti vycházení vždy nosit roušku. A ti, kteří nejsou rizikoví a sami si mohou jít nakoupit, by tak měli učinit a přenechat online obchody těm, co to sami udělat z důvodu karantény nemohou.

Jana Tomalová