Během uplynulých dvou měsíců musela I. ortopedická klinika zrušit všechny plánované operace a odložit je na neurčito. To však neznamená, že by ortopedi vůbec neoperovali. „Samozřejmě jsme operovali všechny akutní pacienty, což byly veškeré zlomeniny, onkologičtí pacienti nebo pooperační komplikace,“ vypočítává primář kliniky Luboš Nachtnebl.

Pro akutní pacienty podle něj fungovala i ambulance. "Co šlo, to jsme řešili telefonickými konzultacemi, pokud ale měl pacient problém, přišel a ošetřili jsme ho. Týkalo se to například převazů, akutních bolestí a podobně,“ dodal.

Mezi nejvíce odkládané operace patřily podle primáře endoprotézy, tedy náhrady kloubů. Na operaci se běžně čeká několik měsíců, proto nebyl problém pacienty přeložit na později. „Jednalo se prakticky o všechny druhy kloubů – kyčelní, kolenní, náhrady hlezna, ramene, lokte, malých kloubů na rukách,“ vypočítal Luboš Nachtnebl.

Lékaři na klinice denně udělají dvanáct operací, což je číslo, které je již znovu aktuální. „Pacienty obvoláváme a domlouváme s nimi nové termíny. Někteří z nich chtějí operaci odložit až na podzim. Pokud to jejich zdravotní stav umožňuje, snažíme se jim vyhovět. Jiní zase naopak chtějí stihnout operaci do léta,“ vysvětlil primář.