Jihomoravští policisté nechystají na Velikonoce žádná speciální opatření, budou však nadále kontrolovat všechna turisticky zajímavá místa, kam by mohl za jarního počasí přijít větší počet lidí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Netolička

Činnost hlídek bude podle policejního mluvčího Bohumila Maláška uzpůsobená stávající situaci, kdy až do konce dubna platí nouzový stav. "Budeme opět kontrolovat, zda lidé dodržují vládní nařízení a nosí na veřejnosti roušku. Je to jen prodloužení toho, co jsme dělali už v uplynulých víkendech," upřesnil.