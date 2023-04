/FOTO, VIDEO/ Na jižní stranu kostela svatého Jakuba v Brně dělníci v pondělí umístili nové vimperky. Velkým pomocníkem při jejich výměně se stal čtyřiadvacetitunový jeřáb. Výměna těchto trojúhelníkových štítů je dalším významným krokem v rozsáhlé opravě brněnského kostela. Práce budou v dalších týdnech pokračovat umístěním chrličů, fiál a gotických kytek. Právě kvůli těm bylo štíty nutné vyměnit.

Na kostel svatého Jakuba v Brně dnes dělníci umístili takzvané vimperky. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Když se v minulém roce očišťoval materiál a sundávaly se gotické kytky, zjistili jsme, že vimperky, na kterých drží, jsou v dožilém stavu. Byly ze špatného pískovce, který už byl rozsypaný. Abychom tak mohli nově zrestaurované kytky ukotvit, museli jsme vimperky vyměnit,“ uvedl manažer projektu a vedoucí stavebního oddělení Biskupství brněnského Aleš Taufar.

Původní vimperky byly vyrobeny na konci 19. století, kdy byl kostel svatého Jakuba regotizován. Už tehdy ale na ně chyběly peníze a pískovec tak nebyl příliš kvalitní. Dlouho tedy nevydržel a už ve 30. letech 20. století a následně v 90. letech musely být opraveny.

„Nechtěli jsme zanechat takové dědictví i dalším generacím,“ nechal se slyšet Taufar.

Překvapivě špatné výsledky pevnostních zkoušek kamenných pískovcových bloků však rekonstrukci kostela pozdržely. Ty staré se totiž musely rozřezat, sundat a vytvořit z nich věrné kopie. Celý proces přitom trval osm měsíců.

„Máme to štěstí, že spolupracujeme s výborným kameníkem Josefem Petrem. Ten musel oslovit pět kamenických dílen v Česku, protože rozsah, v jakém kamenické prvky opravujeme a vyrábíme, nemá u nás v rekonstrukcích památek obdoby,“ je přesvědčený Taufar.

Kámen se se nejdříve vytěží a vytvoří se plochy. Ty se začnou zpracovávat nejprve nahrubo. Teprve potom přijdou na řadu kameníci, kteří je zpracují najemno. Následně se převezou, vyzdvihnou, osadí a až na závěr se dále modelují a retušují.

Koncem tohoto týdne přijdou na řadu chrliče a v dalším týdnu fiály a gotické kytky, které se na vimperky takzvaně nasadí. Do léta by se pak měly vitrážemi osadit okna a dále zrestaurovat kamenná ostění, skla a kružby. Hotová by opravovaná polovina kostela měla být do konce roku. Dokončené by tak mělo být i osvětlení a zázemí pro přípravu mší.

Náročná oprava

Taufar věří, že turisté i věřící by se do kostela mohli vrátit o adventu. Kostel však bude jednorázově zpřístupněn už dříve, a to 2. června při příležitosti konání Noci kostelů. Už tehdy se návštěvníkům zpřístupní nové prostory a ti tak budou moci nahlédnout do krovu kostela nebo jeho věže.

Oprava druhé části kostela pak bude záviset na dostupnosti financí. Vyžádala by si totiž dalších dvacet až třicet milionů korun. Jenom oprava jeho první části se přitom oproti původnímu předpokladu zvýšila o desítky milionů. Důvodem je nejen nárůst kamenických a vitrážových prací, ale rovněž prací na sanaci krovů. I u nich se totiž zjistilo, že poškození trámů hnilobou je mnohem rozsáhlejší, než naznačoval původní průzkum.

Farnost tak aktuálně hledá další zdroje financování na pokrytí zvýšených nákladů. „Lidé velmi příznivě zareagovali na možnost symbolické adopce vyměněné okenní tabulky. Proto teď chystáme rozšíření nabídky právě o kamenné prvky. Ukazujeme tím, na co konkrétně peníze od dárců vynakládáme, a velmi oceňujeme vstřícnost lidí, kteří kostel svatého Jakuba mají rádi a cítí k němu nějaké pouto,“ sdělil farář Jan Pacner.

Chrliče bude možné symbolicky adoptovat na konci dubna. Kostel svatého Jakuba je národní kulturní památkou a jeho opravy tak vyžadují precizní zpracování. Oprava je navíc náročná nejen co se týče logistiky, kdy jednotlivé práce na sebe musí navzájem navazovat, ale i jejího provedení.

Brňany však v souvislosti s opravami kostela sv. Jakuba nečekají žádná dopravní omezení. Krátkodobá omezení provozu budou možná pouze v uličkách okolo kostela. Dotknout by se neměla ani letních zahrádek na Jakubském náměstí.

Kostel sv. Jakuba prochází od listopadu 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Ta zahrnuje opravu kamenných prvků, výměnu oken, sanaci krovu, výměnu střešní krytiny a také vybudování vyhlídkového místa ve věži. Kromě příspěvku od města farnost získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Původně počítala s náklady 131 milionů korun.

Uzavřený je kostel od loňského března. „Velikonoce jsme oslavili stejně jako loni u sousedů v kostele sv. Tomáše a u jezuitů, patří jim za to poděkování. Máme naději, že už v adventu bychom se mohli vrátit k sv. Jakubovi, i když všechny práce ještě neskončí,“ popsal Pacner.

Na znovuotevření kostela se těší i Eva Kábová, přestože kostel navštěvovala spíše výjimečně. „Omezení kvůli rekonstrukci mně nevadí. Do kostela jsme chodili spíš svátečně, třeba o Vánocích na Rybovku nebo na půlnoční. Chápu, že se to musí opravit, těším se, jak to bude vypadat. Tento kostel mám ráda," nechala se slyšet Kábová.