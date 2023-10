O výstavbě nového kotle pro spalovnu odpadu Sako Brno rozhodují zastupitelé ve středu na svém mimořádném zasedání. Projekt připravovaný posledních sedm let za 4,6 miliardy korun navrhli městští radní před nedávnem zastavit. Zástupcům města se přitom již dříve povedlo pro výstavbu třetího spalovacího kotle získat dotaci ve výši 2,8 miliardy korun.

Deník o klíčovém verdiktu psal TADY. Zatímco zastupitelé za Piráty, koalici Zelených a Žít Brno nebo Lidovce a Starosty podporují pokračování projektu, o zrušení usilují zejména občanští demokraté v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou a jejím náměstkem Robertem Kerndlem.

Zda rozhodnutí padne ve středu, zatím není jasné, vybraný zhotovitel prodloužil představitelům města lhůtu pro podepsání smlouvy do konce roku. Zastupitelé po poledni rozhodli, že budou hlasovat tajně. Naposledy se něco takového uskutečnilo v případě kauzy kolem pasáže Jalta. Pro tajné hlasování jsou především zástupci vládnoucí koalice v čele s ODS a ANO, odmítají jej naopak koaliční Lidovci a Starostové, Piráti a koalice Zelených a Žít Brno.

Původně chtěli zastupitelé rozhodnout již v uplynulém týdnu, vyžádali si ale řadu doplňujících podkladů. Před středečním mimořádným zasedáním tak měli k prostudování přibližně šest tisíc stran dokumentů.

„Chtěla bych zastupitele požádat, abychom ve středu rozhodnutí nepřijímali a učinili tak teprve ve chvíli, kdy budeme znát všechny klíčové skutečnosti a ne pouze ty, které nám byly sděleny na poslední chvíli. Cítím se v této situaci velmi nekomfortně a nepamatuju si, že bychom jako zastupitelé hlasovali s takovou mírou nejistoty a tlaku na to, abychom rozhodnutí přijali co nejdříve,“ reagovala na středečním zasedání opoziční zastupitelka Jana Drápalová.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková již v uplynulém týdnu uvedla, že je především nutné zhodnotit, zda a nakolik je projekt prospěšný pro samotné Brňany.

„Co se týče mého osobního postoje, je pravdou, že jsem opakovaně uváděla zejména bezprostředně poté, co došlo k energetické krizi, že naši závislost na ruském plynu bychom měli snižovat. S tím nadále souhlasím, je to zcela jasné. Uváděla jsem vlastně tři projekty, které by k tomu měly vést, a to byl nový kotel na dřevní štěpku, projekt horkovodu z Dukovan a jako třetí jsem uváděla právě takzvaný třetí kotel spalovny Brno,“ řekla nedávno Vaňková.

A pokračovala. „V tuto chvíli mám osobně za to, že projekt nového kotle, který spočívá v tom, že by se sem navážel odpad nikoli z Brna a z Jihomoravského kraje, ale z jiných částí České republiky, není pro Brňany prospěšný. A to ani s přihlédnutím k tomu, že by při spalování tohoto odpadu vznikalo teplo, které bychom využili jako součást našeho centrálního zásobování teplem,“ doplnila tehdy brněnská primátorka.

Koaliční Lidovci a Starostové jsou naopak jasně pro pokračování v projektu dostavby nového kotle spalovny Sako Brno. Argumentují zejména dobrým zpracováním projektu, snížením cen tepla pro Brňany a případným upuštěním od nutnosti zvyšovat poplatek za komunální odpad.

„To všechno jsou pozitivní aspekty, které ovlivňují každého Brňana, každého z nás. Proto mi přijde nelogické tento projekt ukončit,“ komentoval minulý týden vývoj ministr životního prostředí a lidovecký zastupitel Petr Hladík.

Zda mohou neshody mezi stranami ohledně projektu znamenat případný rozkol v koalici, lidovci nechtěli komentovat. „Kotel je správná a ekonomická varianta pro nakládání s odpadem. Jedná se o ekologické řešení. Po mém soudu je tento projekt správným řešením a chtěl bych své kolegy požádat, aby město nenutili vrátit 2,8 miliardy korun v dotaci a nevystavovali Brňany zdražení tepla,“ nechal se slyšet lidovecký zastupitel Jakub Hruška.

Kdo kritizuje primátorku?

Kritiku za plánované zrušení tendru si primátorka Vaňková s náměstkem Kerndlem vysloužili také od Pirátů i koalice Zelených a Žít Brno. Všechna zmíněná opoziční uskupení jasně požadují pokračování v projektu.

„Výstavba třetího kotle je nejen v ekonomickém zájmu společnosti Sako, ale i v zájmu Brňanů. Energetické využití odpadů totiž oproti plynu a uhlí snižuje emise skleníkových plynů, čímž chráníme klima. Díky teplu a elektřině z odpadu navíc také ušetříme i peníze, které momentálně v městském rozpočtu citelně chybí. V neposlední řadě snížíme intenzitu automobilové dopravy, jelikož se odpadní materiál bude dopravovat po železnici,“ podotkl opoziční zastupitel Marek Lahoda.

Aktuálně provozuje brněnská spalovna dvě linky, konkrétně K2 a K3. Ty spalují odpad a posléze z něj vyrábí teplo a elektřinu. Dřívější kotel K1 nechali zástupci města před lety zbourat s tím, že v budoucnu zajistí výstavbu nového kotle. Dosud se tak ale nestalo. Kapacitu kotlů by výstavba nového zvýšila o více než sto deset tisíc tun.

Současný projekt má kladné posouzení vlivu na životní prostředí, stavební povolení, schválenou dotaci na bezmála tři miliardy korun a úvěr od Evropské investiční banky.