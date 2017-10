Kotlářskou zaplavila voda z prasklého potrubí. Ulice je uzavřená

Brno /FOTOGALERIE/ - Šlechtična, Bardotka nebo Sergej v sobotu ovládnou železniční trať z Brna do Veselí nad Moravou. Historické lokomotivy s těmito jmény vyjedou u příležitosti výročí sto třiceti let existence Vlárské dráhy, tratě z Brna do Trenčianské Teplé.