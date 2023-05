První letošní koupání si Brňané již od soboty vychutnají na oblíbeném koupališti Riviéra. Kromě rozsáhlého bazénu nabídne areál bohaté sportovní vyžití, přát by lidem mělo rovněž počasí. Obtížnější však letos bude doprava na místo, a to kvůli výstavbě Velkého městského okruhu v úseku Bauerova. „Situaci s dopravní obslužností a náhradním parkováním stále řešíme ve spolupráci s městem,“ sdělila mluvčí společnosti Starez-Sport Michaela Dittrichová.

Brněnské koupaliště Riviéra. | Foto: se souhlasem STAREZ – SPORT

Protože jsou práce na stavbě okruhu v plném proudu, nevyužijí řidiči v letošní sezóně parkovací místa, na která byli dosud zvyklí. Auta nově nechají v nedalekém parkovacím domě Expoparking u Bauerovy ulice nebo na blízkých odstavných plochách, z nichž některé patří do zóny C rezidentního parkování. V té mohou lidé bezplatně stát od šesté ráno do páté odpoledne. „Z těchto parkovacích míst bude možný průchod pěších až ke koupališti,“ přiblížila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

S opatřeními musí počítat také Brňané, kteří za koupáním vyrazí městskou hromadnou dopravou. Ve směru z Pisárek na Mendlovo náměstí využijí autobusy linky 44, případně noční spoje linky N98. Zastávku Riviéra najdou zhruba o devadesát metrů před tou původní, zastávku Bauerova nevyužijí kvůli jejímu dočasnému zrušení vůbec.

Zdroj: Youtube

Z Mendlova náměstí ve směru do Pisárek obslouží cestující autobusy linky 84, zastávka Riviéra ale v tomto směru zůstává dočasně zrušená. Stejná situace čeká nově zastávku Bauerova. „Náhradou je možné použít zastávky Velodrom nebo Pisárky, případně zastávku Riviéra pro opačný směr,“ doplnila Dudková. Lidé tak vystoupí pouze v zastávce Velodrom, ta zůstává přeložená zhruba o půl kilometru směrem ke čtvrté bráně výstaviště.

Proměna okolí koupaliště Riviéra v Brně: nový parkour, brzy i další cyklostezka

Návštěvníky brněnského koupaliště Riviéra čeká při cestě na místo řada komplikací.Zdroj: Magistrát města BrnaSe začátkem června začne mezi koupalištěm a náhradním parkovištěm u Voroněže II jezdit speciální okružní linka C. Pojede od Riviéry přes zastávky Velodrom, Křížkovského a Voroněž, poté zpět po Hlinkách přes Pisárky znovu na Riviéru. „Pěšky lze dojít koridory a po chodníku od čtvrté brány brněnského výstaviště a zastávky Velodrom až ke koupališti,“ upřesnila mluvčí Starez-Sportu Michaela Dittrichová.

Protože práce na Velkém městském okruhu postoupí sedmadvacátého června do další etapy, skončí uvedená omezení o den dříve. Poté se návštěvníci koupaliště musí znovu připravit na změnu organizace automobilové i hromadné dopravy. „Nevadí, aspoň tam nebude hlava na hlavě,“ usmála se třeba Brňanka Kristýna Holišová.

Jak se dostat na koupaliště Riviéra v Brně

Autem:

• parkovací dům Expoparking

• odstavné plochy u Bauerovy ulice.

Hromadnou dopravou:

Směr Pisárky > Mendlovo náměstí (linky 44 a N98)

• zastávka Riviéra zůstává přeložena zhruba o 90 metrů vpřed

• zastávka Bauerova zůstává dočasně zrušena

Směr Mendlovo náměstí > Pisárky (linky 84 a N98)

• zastávka Velodrom zůstává přeložena zhruba o 480 metrů vzad (ke 4. bráně výstaviště)

• zastávka Bauerova je nově dočasně zrušena

• zastávka Riviéra zůstává dočasně zrušena

Okružní linka C od 1. června

• z Riviéry přes Velodrom, Křížkovského a Voroněž zpět přes Hlinky a Pisárky