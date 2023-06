„Základní vstupné se oproti minulému roku zvedlo o pětadvacet procent. Důvod je zřejmý. Je to kvůli zvýšeným provozním nákladům, které se zvedly ještě několikanásobně více. Zejména elektrická energie, dále pak vodné, stočné, ceny služeb a podobně. Na zákazníky tak přenášíme jen malou část zdražení. Větší část návštěvníkům hradí město Brno,“ uvedla Dittrichová.

Zřejmě nejvyšší zdražení pak čeká na návštěvníky na koupališti Kraví Hora. Vstupné se tu meziročně zvedlo ze sto padesáti na dvě stovky. Z brněnských koupališť, které Deník srovnával, však patří spolu s koupalištěm v Králově Poli k těm levnějším.

Levnější ze sledovaných koupališť už je pouze v Žabčicích na Brněnsku, kde celodenní vstup vychází na 165 korun. Alespoň o pár korun se však musela zvednout cena všech sledovaných plováren. To potvrzuje i provozní koupaliště Žabčice Věroslav Slezák. „Kvůli energiím jsme museli všechno zdražit. Vstup, jídlo i pití jsme zdražovali v průměru o pět korun,“ sdělil Slezák.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Některá koupaliště však nabízejí alternativní způsoby plateb, pomocí kterých lze čerpat nejrůznější slevy. Dittrichová upozorňuje na využití dvacetiprocentní úspory z každého základního vstupu používáním čipových hodinek. Ještě větší úspory pak dosáhnou využíváním sezonních permanentek. Při nákupu online vstupenek přes BrnoID pak ušetří deset procent.

Levnější vstupné se vztahuje také na dětské návštěvníky. Všechna koupaliště navíc nabízejí vstup pro děti do určitého věku zdarma. Například na koupaliště na Kraví Hoře jsou to až šestiletí.

Rodiny mají možnost využít takzvané společné vstupné. To nejlevnější nabízí koupaliště v Králově Poli. Čtyřčlenná rodina tu zaplatí 560 korun, naopak nejvyšší cenu si účtuje koupaliště Riviéra, kde si rodiče musí připravit bezmála osm set. Na rozdíl od ostatních koupališť jej však může využít i pětičlenná rodina.

Co se týče atrakcí, sportovišť a opalovacích lehátek, peněženku návštěvníci nemusí muset vytahovat na koupališti v Králově Poli. Vše zmíněné je tam zdarma.

Také koupaliště na Kraví Hoře návštěvníkům za podobné vyžití nic neúčtuje. Zdarma sportovat však podle ředitele Sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora Evžena Hrubeše mohou pouze pod podmínkou, že na kurtech nikdo není. Za jejich rezervaci se totiž platí. „Na koupališti máme dva kurty na plážový volejbal. Pokud si je zarezervujete, platíte sto padesát korun na hodinu. Pokud jste však návštěvníkem koupaliště a hřiště je zrovna volné, můžete si tam jít zahrát,“ popsal Hrubeš.

Většinu služeb zdarma nabízí také koupaliště Riviéra a Dobrák. Zatímco na Dobráku návštěvníci platí pouze za lehátka, a to od sto do sto šedesáti korun, na Riviéře je zpoplatněný pronájem kurtů na plážový volejbal, a to jednorázově od sto dvaceti do sto osmdesáti korun za hodinu podle toho, v jakou hodinu člověk přijde. I zde je pak možné si kurty dlouhodobě pronajmout.

Naopak na koupališti v Žabčicích návštěvníci za většinu z toho zaplatí. Zpoplatněné je sportovní vyžití i lehátka. Hřiště a míč na volejbal stojí dvě stovky. Lehátko na opalování vyjde na šedesát korun.

Co však návštěvníci žabčického koupaliště neušetří na sportu a lehátkách, to ušetří na jídle. Občerstvení tu totiž vyjde nejlevněji ze všech koupališť. Za pivo pak návštěvníci zaplatí do čtyřiceti korun, limonáda je vyjde na čtyřiatřicet, párek v rohlíku na pětatřicet a smažený sýr na sto padesát.

K oblíbenému řízku však návštěvníci najdou levnější alternativu na koupališti Riviéra, kde mohou ochutnat stripsy za necelých sto padesát korun. Stripsy namísto řízku najdou návštěvníci také na koupališti v Králově Poli. Zde však vyjdou zdaleka nejdráž, a to na necelé dvě stovky.

Za párek v rohlíku a pivo pak návštěvníci nejvíce zaplatí na koupališti Kraví Hora. Párek v rohlíku tam stojí bezmála padesát korun a pivo značky Hauskrecht dokonce šedesát. Nejdražší limonádu pak mají na Dobráku. Návštěvník za ni může zaplatit až padesát korun.

A pokud by měl člověk chuť na něco jiného než standardní nabídku, zavítat může například na koupaliště Riviéra. Zde najde samostatný kiosek zaměřený na řeckou kuchyni. Pochutnat si tak může na gyrosu, tzatzikách nebo sýru halloumi.

Koupaliště Královo Pole

Jednorázové celodenní vstupné: dospělí –⁠ 200 Kč, děti –⁠ 120 Kč, rodinné vstupné 2+2 –⁠ 560 Kč, děti do 3 let zdarma

Atrakce: zdarma

Sport: zdarma

Lehátka: zdarma

Občerstvení: pivo (0,5 l) –⁠ 50 Kč, limonáda (0,5 l) –⁠ 40 Kč, párek v rohlíku –⁠ 40 Kč, smažený sýr s hranolky –⁠ 180 Kč, kuřecí stripsy s hranolky –⁠ 190 Kč

Koupaliště Riviéra

Jednorázové celodenní vstupné: dospělí –⁠ 300 Kč, děti –⁠ 150 Kč, rodinné vstupné 2+3 –⁠ 790 Kč, děti do 5 let zdarma

Atrakce: zdarma

Sport: plážový volejbal –⁠ 120 Kč/h, po 16. hodině 180 Kč/h

Animační program –⁠ zdarma

Lehátka: zdarma

Občerstvení: pivo (0,5 l) –⁠ 49 Kč, limonáda (0,5 l) –⁠ 45 Kč, párek v rohlíku –⁠ 39 Kč, smažený sýr s hranolky –⁠ 159 Kč, kuřecí stripsy s hranolky –⁠ 149 Kč

Koupaliště Dobrák

Jednorázové celodenní vstupné: dospělí –⁠ 235 Kč, děti –⁠ 145 Kč, rodinné vstupné 2+2 – 660 Kč, děti do 3 let zdarma

Atrakce: zdarma

Sport:plážový volejbal – zdarma, badminton – zdarma

Lehátka: lehátko "Standard" –⁠ 100 Kč/den, lehátko "Relax" –⁠ 160 Kč/den

Občerstvení: pivo (0,5 l) –⁠ 55 Kč, limonáda (0,5 l) –⁠ 45–⁠49 Kč, párek v rohlíku –⁠ 39 Kč, smažený sýr s hranolky –⁠ 179 Kč, kuřecí stripsy s hranolky –⁠ 179 Kč

Koupaliště Kraví Hora

Jednorázové celodenní vstupné: dospělí –⁠ 200 Kč, děti –⁠ 100 Kč, rodinné vstupné –⁠ /, děti do 6 let zdarma

Atrakce: zdarma

Sport: plážový volejbal –⁠ při rezervaci na konkrétní čas 150 Kč/h, jinak zdarma

Lehátka: zdarma

Občerstvení: pivo (0,5 l) –⁠ 50–⁠60 Kč, limonáda (0,5 l) –⁠ 45 Kč, párek v rohlíku –⁠ 45 Kč, smažený sýr s hranolky/krokety –⁠ 170 Kč, smažený kuřecí řízek s hranolky/vařeným bramborem –⁠ 170 Kč

Koupaliště Žabčice