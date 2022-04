Podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka nejde rozvoji sinic úplně zabránit. „Vodní nádrž je živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. V případě, že do nádrže přitéká znečištěná voda, obzvlášť v období sucha a vysokých teplot, můžeme rozvoj sinic pouze omezit,“ popsal.

Hlavní živinou sinic je fosfor, který se v odpadních látkách vyskytuje ve velkém množství. „Na přítok do nádrže jsme umístili srážedlo fosforu. Zároveň pod hladinou promíchává vodu patnáct míchacích věží. Dalších pět aeračních věží nachystáme v případě změny klimatických podmínek,“ pokračoval Gargulák.

Opatření prokázala svoji účinnost už v minulých letech. Zatímco loni se lidé v nádrži mohli koupat až do podzimu, v roce 2009 jen do konce června. „Míchací věže dostanou ke dnu více kyslíku a tím zhorší sinicím podmínky k přežití v sedimentech. Aerační věže mají za úkol okysličit vodu i sedimenty, ze kterých se vysrážený fosfor spolu s dalšími závadnými látkami nedostane zpět do vody,“ přiblížil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Tato opatření však nejsou trvalým řešením. „Základem ke zlepšení kvality vody je odstraňování komunálních, průmyslových a zemědělských zdrojů znečištění v povodích nad nádrží,“ doplnil Gargulák.

ŠIMON HERMAN