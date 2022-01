Vyberou si obklady do koupelny. Podlahy si sladí s dveřmi. Zvolí si vanu, toaletu nebo umyvadlo podle vlastního vkusu. Vybraní nájemníci v Brně-středu si obydlí zařídí nazákladě vlastních představ. Jeho představitelé od začátku roku nabízí desítku městských bytů k pronájmu na dokončení oprav vlastním nákladem. Vynaložené peníze pak lidem odečtou postupně z částek za nájem. V jiných čtvrtích ve městě se k podobnému kroku nechystají.

Od zveřejnění nabídek se o byty přihlásilo už několik desítek zájemců. Podobný počet uchazečů do konce měsíce zřejmě ještě přibude. Za dobrý nápad považuje opravy vlastním nákladem třeba Kateřina Procházková. „Vhodná je tato možnost třeba pro rodinu s dětmi, když se chce přestěhovat z malého bytu do většího. Znám několik lidí, kteří by nabídku využili, protože bytů v Brně je pořád nedostatek," řekla Brňanka.

Deset bytů opraví v Brně nájemci svépomocí: přihlášky začnou posílat v lednu

Částka za opravy se vztahuje k metru čtverečnímu plochy bytu. Za jeden činí dva a půl tisíce korun. „Je to adekvátní cena za pěknou novou úpravu v bytě. Navíc ke každému dostane nájemník přesný soupis prací, co je v konkrétním bytě potřeba udělat a také maximální cenu, kterou budeme odečítat z nájmu. Například zařizovací předměty v koupelně jsme nacenili za kus, nikoliv za metr čtvereční," sdělila mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Z úrovně Brna-středu zajistí v opravovaných bytech hrubé práce. Spočívají třeba v nových omítkách, rozvodech vody, elektroinstalaci, přípravě povrchu na finální pokládku podlah nebo i v dispozičních úpravách. Na ně pak navážou nájemníci, kteří položí podlahu, obklady v koupelně, místnosti si vymalují a zajistí si zařizovací předměty jako třeba toaletu, umyvadlo, svítidla či vanu.

Zjednodušeně na nich zůstávají lehké úpravy. „Těžké opravy zdemolovaných bytů musí dělat městská část," upozornil primátorčin náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Tři parky ve středu Brna zpřehlední nové osvětlení. Známe i další žádaná místa

Nabízení bytů na dokončení vlastníkem má zrychlit proces oprav městských bytů v Brně-středu. V první vlně jich je deset v Tučkově, Bayerově, Orlí, Josefské, Masarykově a Solniční ulici. Ještě letos se přidá i druhá desetibytová várka. „Pak vyhodnotíme, zda je o takové byty zájem a zda se je nájemníkům také daří řádně opravovat. Pokud se nám model osvědčí a zájem bude, hodláme v nabízení bytů na opravu vlastním nákladem pokračovat," doplnila Dobešová.

Podle ekonoma Filipa Hrůzy jsou takové opravy prospěšné pro městské části s velkým bytovým fondem. Právě takovou Brno-střed je. „Řada bytů totiž kvůli jejich velkému počtu zůstává dlouho nezrekonstruovaná. Tohle je možnost zapojit do oprav další zdroje," poznamenal Hrůza.

Brno-střed má spolu s Brnem-severem ve správě největší počet městských bytů. Stejně tak i volných jednotek. „Nejvíce neobsazených je právě v nich, a to zhruba tři sta na severu a 550 na středu," upřesnila Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.

DALŠÍ ÚPRAVY PO DOHODĚ

I když se počet volných bytů v Brně-severu pohybuje ve stovkách, jeho představitelé se ke stejnému kroku jako v sousední městské části nechystají přistoupit. Podle tamního místostarosty Davida Aleše se jejich bytový fond liší stavem a běžně i velikostí. „Nemáme tolik velkých bytů. Naše se většinou pohybují mezi padesáti a sedmdesáti metry čtverečními. Pokud si ale chce nájemník upravit byt v původním stavu, který se mu už nelíbí, může s námi uzavřít dohodu. V ní vymezíme, co si může za jakých podmínek upravit, co mu proplatíme, a to na základě naší vnitřní směrnice," řekl Aleš.

Městské byty na dokončení oprav vlastním nákladem nenabídnou ani v Líšni či Židenicích, kde přitom o tuto možnost magistrát v roce 2019 požádali. V obou městských částech mají ve správě shodně přes dva tisíce jednotek.

Zájemců o startovací bydlení v Brně je čtyřikrát více než bytů

Dohromady se na území Brna nachází přes tisíc neobsazených městských bytů. Jedná se o poslední dostupné údaje z konce předloňského roku, nové za minulý rok budou známé v únoru. Město kromě odsouhlasení možnosti oprav vlastním nákladem pomáhá při nákladnějších rekonstrukcích bytů. „Konkrétně tak, že budovy určené k demolici či celkové opravě odsvěříme a zajistíme jejich demolici a následnou výstavbu. Takto jsme v letech 2019 a 2020 zbourali a postavili tři nové domy, a to na Dukelské 88 a Valchařské 14 a 15, dohromady se čtyřiadvaceti byty," upřesnila Loukotová.

Zvelebit si své obydlí, ačkoli v majetku města, mohli Brňané už v minulosti. Možnost opravy městských bytů zanikla v roce 2017.

Co zajistí Brno-střed?



- vyklizení bytu, odstranění všech poškozených částí a zařizovacích předmětů

- dispoziční úpravy, například vybudování samostatné koupelny

- provedení nových rozvodů vody, plynu, elektroinstalace, odpadů a systému vytápění

- opravu omítek po provedení výše uvedených oprav včetně finální vrstvy pro nanášení maleb

- výměnu skladeb podlah, přípravu povrchu na pokládku podlah



Co si uajistí nájemník?



- pokládku dlažeb a obkladů v koupelně a na toaletě podle vlastního výběru

- položení podlahy

- dodání a montáž zařizovacích předmětů, například toalety, umyvadla, svítidla nebo vany

- výmalbu bytu podle svých představ