Pouze pár set metrů od hokejové DRFG Areny a nedaleko od tramvajové zastávky Vojtova. V novém parkovacím domě River Park mohou od úterý nově zaparkovat řidiči při cestě do centra Brna. „Původně tady bylo kolem čtyřiceti parkovacích míst, nově jsme docílili 110 míst,“ sdělil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Další parkovací prostory v Brně si pochvaluje například řidič Jan Hloch z Břeclavi. „Aut je v Brně čím dál více, každé nové parkovací místo vítám. Obzvlášť v blízkosti centra města,“ řekl.

Za prvních dvanáct hodin zákazníci zaplatí padesát korun, za každou další započatou hodinu pak stokorunu. Parkovací dům bude fungovat v režimu park and ride, to znamená navázaný na městskou hromadnou dopravu. „Lidé se tramvají číslo 8 pohodlně dostanou až k hlavnímu nádraží vzdálenému jeden a půl kilometru,“ zmínila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Parkovací dům River Park



umístění: Polní ulice v Brně, 150 metrů od tramvajové zastávky Vojtova, v blízkosti DRFG Arény, v okolí i stojany pro cyklisty



počet parkovacích míst: 110 ve čtyřech nadzemních podlažích z toho 6 pro auta přepravující těžce pohybově postižené a 2 pro auta převážející kočárky



ceny za parkování: prvních dvanáct hodin 50 korun, potom každá další započatá hodina 100 korun



náklady: asi 50 milionů korun



další plánovaná parkoviště: v Šumavské, Purkyňově nebo Skořepce

V nejvyšším ze čtyř podlaží mohou parkovat auta na plyn. V blízkosti domu jsou také stojany na kola, kde mohou lidé odložit až pětadvacet kol. „I přes covidovou situaci a chladnější zimu se nám podařilo výstavbu dokončit o dva měsíce dříve, než bylo v plánu,“ uvedl Kratochvíl. Náklady byly kolem padesáti milionů korun.

Podobné parkovací domy jsou Domini Park v Husově ulici a Pinki Park. První má kapacitu 367, druhý osmaosmdesát míst.

Brněnští plánují ve městě v příštích měsících i další velká parkoviště. „Máme rozpracované čtyři lokality. V Purkyňově ulici, kde se trochu potýkáme s odporem ze strany místních, na Skořepce, v Šumavské a také u kampusu,“ vyjmenoval Kratochvíl.

Největší parkoviště má být právě v Šumavské ulici s kapacitou 430 parkovacích míst. „Počítáme i s dobíječkami pro elektroauta. Už máme územní rozhodnutí do měsíce budeme žádat o stavební povolení. Do konce letošního roku bychom mohli kopnout do země,“ přiblížil technický ředitel Brněnských komunikací Aleš Keller.

Do konce letošního roku možná začne i stavba parkoviště na Skořepce. „Čekáme na vydání společného povolení stavby, mohlo by být do konce prázdnin. Kapacita je 219 parkovacích míst,“ informoval Jan Strmiska, který má projekt na starosti.