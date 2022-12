Nemocnice u svaté Anny v Brně otevřela staronový pavilon. Podívejte, jak vypadá

Žena díky práci třiatřiceti lidí přežila. Zachránilo ji traumacentrum při Fakultní nemocnici Brno. Největší a nejkomplexnější traumacentrum v celé České republice. „Poskytujeme především vysoce specializovanou péči, která je vázána na multidisciplinární spolupráci. A často začínáme tam, kde jiní končí, to znamená, na co nemají personální, věcné vybavení a souhru odborností. Nemocnice má sto lékařů, kteří jsou každý den mimo pracovní dobu k dispozici, dalších třicet jich je na telefonu, připravených kdykoli přispět svoji odborností do péče o nemocné,“ uvedl ředitel nemocnice Ivo Rovný.

Milion a půl pacientů

Brněnské traumacentrum funguje od roku 2009, přičemž do něj proudí ty nejtěžší případy z Jihomoravského, Zlínského, Pardubického, Olomouckého kraje a Vysočiny. „Odhadem má brněnské traumacentrum spádovost pro jeden a půl milionu obyvatel. Ročně jím projdou tisíce pacientů,“ informovala mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá.

Cesta do traumacentra vede přes urgentní příjem; vstupní bránu do nemocnice pro pacienty, kteří jsou v přímém ohrožení života, nebo jim selhávají životní funkce. „Absolutně nejčastěji se jedná o traumatizované pacienty, pacienty po oživování, pacienti se srdečním nebo respiračním selháním, cévní mozkové příhody, těžké intoxikace a nedílná součást práce je i řešení mimořádných událostí v rámci nemocnice,“ vylíčil primář Oddělení urgentního příjmu Martin Doleček.

Zdroj: Youtube

Urgentním příjmem prošlly i další dva těžké případy: autem sražený cyklista a havarující motorkář. V obou příkladech šlo o situace na hranici života a smrti. Oba pacienti měli mnohočetná poranění, přičemž museli absolvovat desítky operací.

Cyklista během několika málo dní dostal 111 transfuzí. Motorkáři jej lékaři do čtyřiadvaceti hodin po havárii podali jedenašedesát, přičemž číslo se nakonec vyšplhalo až na 157 krevních produktů. „Jen pro představu je to asi stejný počet, jako jsme schopni během jednoho odběrového dne odebrat v Brně, Jihlavě a v Třebíčí. Dá se říct, že jeden odběrový den zajistil záchranu jednoho jediného pacienta,“ nastínila primářka bohunického Transfuzního a tkáňového oddělení Hana Lejdarová.

Bez dárců by to nešlo

Jak motorkář, tak cyklista by bez transfúzních přípravků neměli šanci na přežití. Bohunické tkáňové oddělení ročně zpracuje kolem padesáti tisíc dárcovských odběrů, z nich vyrobí čtyřicet tisíc jednotek červených krvinek, deset tisíc jednotek krevních destiček a osmdesát tisíc jednotek plazmy. „Ráda bych apelovala na potřebu nových dárců krve, vzhledem k tomu, že počet prvodárců celostátně meziročně klesá. Přitom spotřeba transfuzních přípravků, zejména tam kde se poskytuje specializovaná péče, narůstá. Bez dárců by se nejen traumacentrum, ale i řada dalších zdravotnických oborů poskytujících vysoce specializovanou péči, neobešlo,“ uzavřela Lejdarová.