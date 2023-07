Starostka věří, že prostory patřící obci dlouho prázdné nezůstanou. „Vyhlásíme výběrové řízení na nového nájemce. Už teď máme plno zájemců, přišlo nám zatím asi deset žádostí,“ informovala ve středu starostka o tom, co Želešičtí s uzavřenou prodejnou plánují.

V obci s necelými dvěma tisícovkami obyvatel přitom funguje ještě jeden obchod s potravinami. „Určitě ale chceme v místě zachovat prodejnu se stejnými službami. Obec je dlouhá, takže pro lidi, co bydlí v horní části, je druhý obchod daleko,“ vysvětlila Kvardová.

Želešické Enapo není jediné, které na krach společnosti Rosa market doplatilo. Další prodejny na jihu Moravy mají problémy se zásobováním. „Vozí toho méně. Zatím čekáme, co bude dál,“ řekla Deníku prodavačka jednoho ze dvou brněnských obchodů řetězce, které Deník navštívil. Žádné další informace ale zástupci prodejen nechtěli redaktorce Deníku sdělit.

Rosa market tvrdí, že se jim navzdory insolvenci podařilo zajistit do prodejen dodávky pečiva, masa a uzenin, zeleniny, některých lahůdek, cukrovinek a mléčných výrobků. „Potíže máme nadále v oblasti nápojů od vody a limonád přes různé druhy piva až po alkoholické nápoje. Na nápravě pracujeme, ale jednání jsou v řadě případů komplikovaná. Nicméně jsou prodejny, kde téměř výpadky zboží nezaregistrujete. A dále takové, kde jsou prázdné regály. Velice to záleží na vedoucích jednotlivých prodejen,“ napsala společnost Rosa market v odpovědi pro Deník.

Firma z Kroměříže měla na konci června téměř sto třicet vlastních prodejen. Další stovky obchodů provozovala formou franšíz (poskytnutí licence jinému podnikatelskému subjektu – pozn. red.). „Ohroženy jsou jen ty vlastní. Řada franšízových partnerů nám ale vypovídá smlouvy, protože v současnosti nejsme schopni je zásobovat velkoobchodním zbožím," sdělila společnost Rosa market.

Prodejny, které jsou na jižní Moravě ohrožené, společnost uvést nechtěla. „Obecně platí, že zavíráme ztrátové prodejny. Naší prvořadou snahou je nalézt nové provozovatele těchto prodejen. Ideálně takové, kteří přijmou naše zaměstnance do pracovního poměru," přiblížila firma Rosa market.

Kromě obchodu v Želešicích společnost Rosa market uzavřela například prodejny ve Vizovicích. „Provoz přebírá obchodník vietnamského původu. V obci Kostelany na Uherskohradišťsku jsme převedli prodejnu včetně zaměstnanců. Obchod Stařeč u Třebíče jsme rovněž uzavřeli," dodala společnost. V Čechách jsou uzavřené prodejny v Rumburku a v Jaroměři.

Možnosti dalšího postupu nyní řeší firma ve spolupráci s insolvenčním správcem. „Věříme, že velká většina prodejen se zachová, byť je třeba bude provozovat jiný provozovatel," napsala společnost.

Úpadek Rosa market vyhlásil brněnský krajský soud na konci června poté, co na sebe společnost sama podala insolvenční návrh. V něm například uvedla, že její podnikání bylo negativně ovlivněno pandemií koronaviru a následnými opatřeními. Lidé podle společnosti také začali více nakupovat přes internet a chodit do hypermarketů, kde se daly snáze držet rozestupy. Současnou situaci ovlivnil i nárůst cen energií v posledních letech. Úpadek firma navrhla řešit reorganizací. Pohledávku do 26. července přihlásilo přes 110 věřitelů.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ