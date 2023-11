/VIZUALIZACE/ Sanatorium Pálava pro léčebně rehabilitační péči pacientů stabilizovaných po těžkých a kritických zraněních v Pasohlávkách na Brněnsku vznikne. Krajští zastupitelé ve čtvrtek schválili pokračování přípravy a stavby.

Krajští zastupitelé schválili pokračování přípravy a stavby Sanatoria Pálava v Pasohlávkách. Vizualizace. | Foto: JMK

Představitelé kraje mají v nejbližších dnech podepsat smlouvu se zhotovitelem stavby. „Vysoutěžili jsme dodavatele a celková cena je o dvě stě milionů korun menší, než byl původní předpoklad. Teď bude zhruba měsíc trvat projektování a v prosinci může být předáno staveniště stavební firmě," sdělil hejtman Jan Grolich.

Odborný léčebný ústav nabídne dvě stě deset lůžek. Cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo společně s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně páteřní síť odborných rehabilitačních ústavů. Sanatorium bude stát 784 milionů korun. „Máme požádáno o dotaci z Národního plánu obnovy - Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech. Ta může celý projekt pro kraj zlevnit o dalších 289 milionů," upřesnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

Pro hlasovala drtivá většina zastupitelů: osmapadesát ze šedesáti. Opoziční zastupitel Petr Kunc byl jako jediný proti. „Nemohu tento projekt podpořit, není podle mě dořešeno financování provozu, není zcela zajištěna technická infrastruktura a nedává smysl takové zařízení budovat zcela mimo jakékoliv obydlené území," poznamenal na síti X. Raději by investoval tři čtvrtě miliardy korun do středního školství než do tohoto projektu. Jeho kolega ze Spolu pro Moravu Jan Vitula se zdržel.

Stavba sanatoria má být hotová na přelomu roku 2025/2026, poté bude následovat zahájení provozu. „Už teď pracujeme na tom, abychom měli zajištěný personál, a proto otevíráme s lékařskou fakultou Masarykovy univerzity speciální neurorehabilitační kurz," zmínil Grolich.

Představitelé kraje původně plánovali, že budou s přípravou projektu sanatoria dál, ale kraj dlouho nemohl podepsat smlouvu se zhotovitelem stavby, protože jedna z firem se odvolala k antimonopolnímu úřadu. Dříve také stavba připadala v úvahu pouze se získáním dotace od ministerstva zdravotnictví, to ale krajští zastupitelé přehodnotili.

Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci je kurz o kapacitě zhruba pětadvaceti lidí a trvá dva roky. Nabízí prohloubení vzdělání fyzioterapeutům, ergoterapeutům a oboru všeobecná sestra. Jihomoravský kraj poskytl na jeho přípravu Masarykově univerzitě dva miliony korun.

