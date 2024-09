/VIDEO/ Mnohdy měsíce trvá Jihomoravanům nalézt praktického lékaře nebo zubaře, případně praktického lékaře pro své děti. S nedostatkem lékařů i zubařů bojují obce i města na jihu Moravy dlouhodobě. Redakce Deníku zjišťovala, zda mají jihomoravští hejtmanští kandidáti recept na přilákání praktických lékařů a stomatologů do měst a obcí na jihu Moravy. Podívejte se ve videoanketě, jak kandidáti odpovídali.

Konec papírování, zbytečné byrokracie nebo peněžní podpora. Takový recept má na vyřešení problému s nedostatkem lékařů a zubařů v Jihomoravském kraji politička a zdravotní sestra Petra Rédová Fajmonová. „Samozřejmě to není jen o jednom lékaři, je to o celém týmu. Je potřeba do kraje přitáhnout celý tým,“ mínila ve videoanketě Deníku Rédová Fajmonová.

Za složitější problém označila situaci někdejší znojemská starostka Ivana Solařová. Konkrétní recept na přilákání většího počtu praktických lékařů či stomatologů dle svých slov nemá, protože je potřeba komunikovat i mimo krajskou úroveň.

Podívejte se, jak odpověděli na otázku o nedostatku praktických lékařů a zubařů letošní kandidáti na hejtmana Jihomoravského kraje. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

„Musíme mluvit nejen se zdravotními pojišťovnami, ale také s obcemi, protože velký nedostatek je především v okrajových částech jižní Moravy,“ podotkla Solařová.

Jak odpovídali další kandidáti na hejtmana Jihomoravského kraje? Na jejich reakce se podívejte ve videoanketě Deníku. V sérii našich videoanket bude v dalších dnech následovat například problematika vyhlášení plánované Chráněné krajinné oblasti Soutok.