S velkým náskokem zvítězila v krajských volbách koalice Spolu v čele s dosavadním jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem. V krajském zastupitelstvu spojí své síly a budou vládnout se Starosty pro jižní Moravu. Suverénní vítěz voleb Grolich, který posbíral přes 46 tisíc preferenčních hlasů, se Brněnskému deníku Rovnost vyjádřil k volbám do jihomoravského zastupitelstva i následným vyjednáváním přímo ve volbením štábu koalice Spolu na brněnském výstavišti.

EMOTIVNÍ OSLAVA

Za zvuků populární hudby vběhl Grolich v sobotu vpodvečer mezi své spolustraníky do hlavního sálu kongresového centra na brněnském výstavišti. „Udělali jsme čtyřicet procent, musí se to ve mně ještě chvíli vstřebat,“ zněla jeho první reakce.

BUDOUCÍ KOALICE

Dosavadní a pravděpodobně i pokračující jihomoravský hejtman Jan Grolich ve volebním štábu řekl, že si přeje pokračovat v současné koalici. „Na kraji jsme teď měli naprosto skvělé a přátelské vztahy se Starosty, se kterými počítáme, že budeme pokračovat dál. Na dálku musím pozdravit i Piráty, kde je mi lidsky opravdu líto, že spolu takto úzce nebudeme dál spolupracovat,“ okomentoval hejtman.

JAKÁ BYLA KAMPAŇ

Vysvětlení, proč v Jihomoravském kraji uspěla koalice Spolu s téměř čtyřiceti procenty hlasů, zatím Grolich nenašel. „Myslím, že se ukázalo, že i ve Spolu lze dosáhnout naprosto skvělých výsledků. Je to jen o komunikaci. Vše je hodně čerstvé, je potřeba, aby to hodnotil někdo jiný a ne my osobně,“ nechal se slyšet.

SPOLUPRÁCE S JUREČKOU

V návaznosti na jihomoravský volební úspěch se Grolich stal rovněž možným kandidátem na budoucího předsedu lidovců. K přenechání postu ale současného předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku vyzvat nechce. „Pokud na mě ten reflektor rozsvítí, bude záležet na tom, jak se s tím osobně vypořádám. A to není otázka minut ani hodin,“ poznamenal Grolich.

S lidoveckým předsedou a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou téma dosud neřešil. „Já na to neměl myšlenky a upřímně, ani minutu jsme to na štábu ještě neměli prostor řešit,“ dodal.

ODKLAD OSLAV

Prioritou je pro něj aktuálně rychlé sestavení koalice. „Sám ještě nevím, jak budu slavit, to ukážou nadcházející jednání, protože za mě je potřeba se opravdu přátelsky rychle domluvit na sestavení koalice, a teprve pak si budeme moct opravdu odfrknout,“ podotkl.

Ještě v sobotu večer následně oznámil podpis memoranda se Starosty pro jižní Moravu. Koaliční smlouvu chtějí podepsat příští týden.