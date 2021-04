Rekonstrukce se dočká celkem 63 kilometrů silnic. Největšími akcemi jsou obchvat Čebína na Brněnsku za 625 milionů korun a přemostění v Blansku za 300 milionů.

Stavba vytouženého obchvatu Čebína na vytíženém tahu mezi Kuřimí a Tišnovem má podle plánu začít letos v červenci, hotovo má být do konce příštího roku. Podle tamního starosty Tomáše Kříže se uleví obyvatelům obce od frekventované dopravy. „Podle posledního sčítání projíždí obcí až sedmnáct tisíc aut a kamionů denně,“ řekl starosta s tím, že občas lidé trnou při přecházení rušné krajské silnice. A to včetně školáků.

Celková délka přeložky silnice v Čebíně má být bezmála pět kilometrů. Součástí projektu je stavba čtyř mostů.

Změna křižovatky v Rajhradu

Řidiče mířící „po staré“ silnici od Břeclavi do Brna brzy omezí přestavba křižovatky uprostřed Rajhradu na okružní. Má začít v květnu a skončit do října. „Budeme se snažit vše zvládnout zkoordinovat, ať řidiči nejezdí z uzavírky do uzavírky. Nicméně přes veškerou snahu, se to někdy nepodaří,“ dodali silničáři k letošním stavbám.

Náklady všech dopravních staveb jihomoravských silničářů se vyšplhají na více než tři miliardy korun, z nichž letos bude čerpána polovina. Podle silničářů významnou část pokryjí evropské peníze, opravu mostů z velké míry státní dotace a nezanedbatelnou částku získali z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Nový kruháč vznikne také ve Slavkově u Brna. Jako součást oprav hlavního průtahu městem na silnici III/0501, které zahájí každým dnem.

Jak už Deník informoval, v plném proudu už je stavba průtahu Rájcem na Blanensku. „Auta městem projedou daleko rychleji a z velké části mimo zástavbu,“ komentoval nedávno jeden z místních Zdeněk Sedlák.