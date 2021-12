Místo zdlouhavého projíždění zastavěných ulic zažívají rychlý průjezd tunelem bez zbytečného zdržování. Královopolský tunel v Brně řidiči využívají desátým rokem. Stavba ale dosud nemá kolaudaci, stále funguje ve zkušebním režimu. Představitelé Ředitelství silnic a dálnic aktuálně pro získání kolaudace žádají na třech místech snížení nejvyšší povolené rychlosti z osmdesáti na šedesát kilometrů v hodině.

Stavba uvedená do provozu v roce 2012 roky nesplňuje hlukové limity u obou výjezdů. K jejich dosažení má pomoct právě omezení rychlosti o dvacet kilometrů v hodině. „Jako stavebník musíme splnit zákonné limity a předpoklady pro to, abychom v území vyhověli tomu, co se po nás chce. Za nás je snížení rychlosti trvalé řešení," sdělil ředitel brněnského Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

V blízkosti výjezdu z Královopolského tunelu do Žabovřeské ulice platí v současnosti osmdesátka na několika místech. Jedním je Žabovřeská za sjezdem do Korejské ulice, dalším je v protisměru za odbočkou do Zborovské. Stejnou rychlostí mohou jet také řidiči mířící z Hradecké ulice do Žabovřeské, když přejíždí Královopolskou ulici pod sebou. Osmdesátikilometrovou rychlost umožňuje značení v Hradecké také v opačném směru od ulice Tábor.

Po Hradecké a Žabovřeské denně v okolí tunelu jezdí tisíce řidičů, kteří musí na snížení rychlosti reagovat. Místo dobře zná i třeba Brňan Martin Kalina. „Šedesátka není žádné katastrofální omezení, pořád lepší než brzdit až na padesátku. Přece jenom jsme ve městě, kde osmdesátka nemusí být nutně všude," komentoval řidič. Uvnitř tubusů jezdí řidiči šedesátkou.

Už dřív měly šíření hluku zabránit vybudování protihlukových stěn. V květnu dělníci u výjezdu z Královopolského tunelu položili takzvaný tichý asfalt. Zaměřili se na křižovatku a napojení do Hradecké v obou směrech. Pokládka speciálního povrchu byla dalším z protihlukových opatření v celé stavbě. Následné měření hluku ale neprokázalo dostatečné snížení hlukové hladiny z dopravy, státní silničáři proto chtějí přistoupit ke snížení rychlosti na šedesát.

Ředitelství silnic a dálnic chce rychlost projíždějících aut nově měřit. Očekává však odpor.

Proti dohledu zaměřenému na projíždějící šoféry se staví zástupci motoristického spolku Brno autem. „Nemůžeme souhlasit s měřením a případným posíláním pokut řidičům jenom proto, aby tam dosáhli kolaudace stavby. A pokud se týče omezení rychlosti na šedesátku, jsme proti tomu v úsecích, které jsou bezpečné a pro opatření tam není důvod," uvedl předseda spolku Jan Mandát.

Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl myšlence na měření rychlosti v souvislosti se snahou získat kolaudaci stavby rozumí. „Pokud má být důvodem její zajištění, může být jedním z opatření," poznamenal.

Královopolský tunel v Brně



- Pro řidiče je otevřený od září 2012.



- Tvoří součást brněnského velkého městského okruhu.



- Stavba dosud nemá kolaudaci, a to kvůli překračování hluku u obou výjezdů.



- Kvůli jejímu zajištění žádají zástupci Ředitelství silnic a dálnic snížení nejvyšší povolené rychlosti z 80 na 60 kilometrů v hodině.



- Jedná se o několik míst v Hradecké a Žabovřeské ulici.



- Dřívějšími opatřeními ke snížení hluku bylo vybudování protihlukových stěn nebo pokládka tichého asfaltu.



- Uvnitř jezdí řidiči rychlostí 60 kilometrů v hodině.