Podle informací serveru iRozhlas se ale silničáři chystají požádat o výjimku, další opatření, která by pomohla nadměrný hluk omezit, už totiž nejsou možná. „V tuhle chvíli jde o to, zda se s krajskou hygienickou stanicí shodneme, že neexistují smysluplná technická opatření, která by mohla situaci zlepšit, a vydá nám stanoviska ke kolaudaci,“ uvedl před časem pro server šéf brněnského závodu silničářů David Fiala.

Královopolský tunel v Brně slouží už deset let. Stále ale není zkolaudovaný

Konkrétnější závěry však nyní pro Deník poskytnout odmítli, hygienici případné doručení žádosti o výjimku zatím nepotvrdili. „Problematiku nezkolaudovaného tunelu nebudeme nyní dále komentovat. Jakmile bude znám další postup, určitě o něm budeme informovat,“ ujistila za silničáře Trubelíková.

Podobné výjimky jsou na základě informací ředitele jednoho z odborů krajských hygieniků Miroslava Staňka v dnešní době poměrně neobvyklé. „Už prakticky, až na ojedinělé případy, nejsou žádné další žádosti o výjimky podávány. Tyto žádosti se podávaly v předchozích letech. Navíc bylo vydáno nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Účinnost tohoto nařízení je stanovena od začátku letošního července. Výklady novelizovaných právních předpisů a navazující úpravy metodických návodů nelze nyní předvídat, ale s ohledem na stanovenou účinnost novely je lze očekávat nejpozději začátkem druhé poloviny tohoto roku,“ nastínil postup Staněk.

Pomaleji u Královopolského tunelu: snížení na šedesátku má zajistit kolaudaci

Zatímco některým dosavadní opatření včetně snížení povolené rychlosti v místě nevadí, pro jiné se jedná o poměrně velké omezení. „Se stavbou okruhu v Žabovřeskách už začíná být řízení ve městě trochu únavné. Už se těším, až bude hotovo. Doufám, že se nic neprodlouží a všechny stavby se stihnou včas,“ povzdechl si Vladimír Kos, který Brnem pravidelně projíždí.

Královopolský tunel je součástí severozápadní části Velkého městského okruhu, na obou koncích na něj navazují mimoúrovňové křižovatky. Stavbu začali odborníci projektovat už v 90. letech minulého století. Samotná ražba začala v roce 2008, slavnostní prorážka obou tubusů se uskutečnila o dva roky později. Během stavby proběhly dva dny otevřených dveří, na druhý z nich se zhruba dva měsíce před zprovozněním tunelu přišlo podívat kolem sedmnácti tisíc návštěvníků.

