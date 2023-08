Už v České republice se musela mladá Brňanka popasovat s konkurencí. Do soutěže ji vybrala spolu s návrhářkami ředitelka modelingové agentury Black&White Katarína Ficelová. Po výběrovém řízení začaly Porhajmové chodit nabídky na účast v různých soutěžích. Kromě Srí Lanky dostala třeba nabídku jet do Číny. „Pro Srí Lanku jsem se rozhodla hned, protože to byla vždy moje vysněná země. Kromě toho jsem dostala nabídku také do Číny na tento prosinec, takže se možná podívám i tam,“ říká modelka.