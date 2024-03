/FOTO/ Sto milionů korun získají představitelé Židenic na opravu bytového domu na adrese Krásného 2,4 a 6. Ten je nyní kvůli špatnému statickému stavu dlouhodobě neobydlený. Původně se uvažovalo o jeho demolici, ale následně se ukázalo, že záchrana a následná oprava vyjdou levněji.

Mohutné praskliny na stěnách, problémy se statikou a praskající potrubí v nechvalně proslulém bytovém domě v brněnských Židenicích. | Foto: se souhlasem Petra Kunce

Půjčku pro Židenice schválili v úterý brněnští zastupitelé. Aktuálně dokončuje vedení městské části projekt na statické zajištění. „Odevzdává se po třetinách. První už je odevzdaná, druhá bude teď v březnu a třetí v červnu. V létě pak vyhodnotíme závěry a začneme s přípravou projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci,“ poznamenal židenický starosta Petr Kunc.

Úvěr plánují čerpat od příštího, případně přespříštího roku. V úvodní fázi chtějí žideničtí představitelé získat čtyřicet milionů korun, stejnou sumu v roce 2026 a dvacet milionů korun v roce 2027. Splátky následně pokryje vybrané nájemné tak, aby nedošlo ke zhoršení péče o zbývající byty ve správě městské části.

Osmačtyřicet bytových jednotek tak v příštích letech čeká rozsáhlá obnova včetně bytových jader a inženýrských sítí. Stěžejní však bude statické zajištění domu. „Na žádném bytovém domě v Brně se nic podobného dosud nedělalo. Jedná se o stavbu z roku 1962,“ přiblížil židenický starosta Petr Kunc.

Současně připustil, že bez úročené půjčky by budovu opravit nedokázali. „Máme dohodu, že dluh budeme splácet z nájmů. Ještě jsme se s vedením Brna bavili o tom, že bychom třeba část bytů poskytli městu pro jejich účely, a to výměnou za určité umoření dluhu. Zatím ale máme dost času, takže to budeme řešit v době rekonstrukce,“ vysvětlil Kunc.

Dřívější nájemníci získají možnost k návratu

Přestože dříve poskytovalo město i bezúročné půjčky, rozhodlo se od této možnosti postupně upustit. Vedení Židenic tak od roku 2026 čeká patnáctileté splácení, a to vždy ve čtvrtletních splátkách s úrokovou sazbou fixovanou na rok. „Je to i proto, abychom přinutili městské části k lepšímu hospodaření s bytovým fondem,“ podotkla náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská.

Do obnoveného bytového domu se dřívější nájemníci posléze budou moct vrátit. Už před časem ale od městské části získali náhradní bydlení, a tak o návrat podle Kunce nebude až takový zájem. „Spíš uvažujeme, že bychom tam mohli nastěhovat lidi z dalších dvou panelových domů, které vykazují podobné statické poruchy, ale ne tak závažné,“ zamyslel se starosta městské části.

O problémech se statikou bytového domu informoval Deník poprvé před bezmála třemi lety. Zatímco nejdříve počítali zástupci městské části s demolicí celého objektu, zvítězila nakonec varianta rozsáhlé obnovy. Ve srovnání s likvidací je totiž mimo jiné násobně levnější. Kolem zachování stavby se napříč sociálními sítěmi před časem rozvířila diskuze.

Nový plán tehdy našel řadu podporovatelů, ale i odpůrců. „Panelák postavený na nezpevněném podloží jako je vápnitý jíl pochopitelně nemůže vydržet několik staletí, obzvlášť, když se kousek odtamtud nachází svah dolů směrem k tramvajové trati,“ argumentoval dříve například Brňan Martin Maník.