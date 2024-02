O nebezpečí návykových látek se ve čtvrtek dozvědělo přes tři sta studentů brněnských středních škol. Odborníci jim vysvětlili rizika obecně známých látek jako je nikotin, pervitin nebo THC, ale také fenoménu posledních let – HHC, CBD a kratomu. Ty mohou lidé legálně sehnat na mnoha místech, čehož hojně využívají i nezletilí.

Přednáška pro první ročníky středních škol. Slouží ke zvýšení prevence závislosti na návykových látkách. | Video: Deník/Karolína Kučerová

Zakoupit je mohou v obchodech i automatech. „Tím, nepatří na seznam zakázaných návykových látek a je velmi snadné je získat," podotkla policejní preventistka Petra Ledabylová.

I tyto látky mohou být ve větším množství nebo dlouhodobém užívání nebezpečné. „Například kratom nejprve nabudí. Při větších dávkách ale působí podobně jako opiáty, " zmínil psychoterapeut ze neziskové organizace Podané ruce Radovan Voříšek.

Produkty HHC si už lidé nekoupí v brněnské Slatině, automat na náměstí musí pryč

Psychoaktivní HHC se navíc často prodává ve formě sladkostí, což je lákavé i pro děti. Často může být ovšem silnější než častěji užívané THC. Vláda proto nyní rozhodla o dočasném zařazení této látky na seznam zakázaných návykových látek.

Právě mladiství mají podle odborníků vysoké sklony k užití návykových látek a následné závislosti. Jedním z faktorů je i sociální tlak. „Zřídka někdo poprvé zkusí nějakou drogu sám. Většina lidí začne ve skupinkách. To se často děje u teenagerů, kteří s kamarády tráví velké množství času a jsou také náchylnější k okolním vlivům,” vysvětlil Voříšek.

Aféra HHC je selhání vlády

To byl i případ bývalé uživatelky drog, která na přednášce promluvila. „Ve čtrnácti jsem se dostala do party, kde jsme začali společně nejprve čichat ředidla. Cesta k pervitinu pak už byla rychlá," popsala žena. Později se na několik let stala na látce závislou. „Kompletně léčit jsem se začala až po mnoha letech. Uvědomila jsem, jak moc mi chybí rodina a především můj syn, kterého měli v péči moji rodiče," dodala.

Nejdůležitější je proto začít včas s prevencí. To je cílem přednášky, kterou pořádají policisté již čtrnáct let. Určené jsou prvním ročníkům středních škol „V tomto věku mnoho dětí poprvé nějaké drogy zkusí. Čím dříve se ale začne, tím lépe. Zvažovali jsme i pořádání akce pro deváté třídy základních škol," sdělila Ledabylová.

VIDEO: Rodinný byznys s marihuanou, velká policejní razie se týká jižní Moravy

Studenti si mohli vyzkoušet i speciální brýle, které stimulují účinky některých drog. „Bylo to zvláštní a cítila jsem se divně. Viděla jsem různé barvy a všechny bylo jako kdyby obráceně. I po tom, co jsem brýle sundala se mi trochu motala hlava," přiblížila svůj zážitek s brýlemi, které stimuluju psychotropní látky jedna ze studentek.

Letos se jedná o devátou přednášku. Kromě Brna je policisté pořádají také například ve Vyškově, Hodoníně, Břeclavi, Znojmě a dalších městech Jihomoravského kraje.