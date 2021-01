Svou práci nepovažuje za nijak neobvyklou. „Pracuji tady už dvacet let. Dostal jsem se k tomu normálně, zjistil jsem, že někoho hledají, tak jsem se jednoduše přihlásil. Je to manuální práce jako každá jiná,“ říká. Přibližuje také podmínky, jaké na pracovišti panující nyní za koronavirové pandemie, kvůli které je víc nebožtíků než běžně.

Ne všichni v jeho okolí ale vnímají jeho zaměstnání tak pragmaticky. Setkal se i s předsudky. „Většinou to jsou jen poznámky nebo narážky, které člověk jednoduše přejde. Ale když jsem se třeba chtěl seznámit se ženou, stalo se mi, že mou práci vnímala jako problém,“ přiznává.

Kvůli šíření nákazy Covid-19 mají některá krematoria v republice potíže s větším množstvím zesnulých. V Brně zatím pracovníci krematoria veškerou práci stíhají. „Samozřejmě je to teď náročnější. Během dne jsme běžně schopní zpopelnit pětačtyřicet nebožtíků. Jsme omezení kapacitou krematoria, to má celkem tři kremační pece,“ uvádí Mrázek.

Větší nápor práce zaznamenal už na podzim. „Tehdy jsme museli chodit na přesčasy a pece pracovaly i o víkendu,“ říká.

K podobnému řešení budou muset zaměstnanci krematoria přistoupit i teď. Kvůli jedné odstavené peci se jim práce kupí. „Jednou za čas je třeba pec vyčistit. Komín se zanáší a nemá dostatečný tah. Pec se musí odstavit na několik dní, aby před samotnou údržbou také stihla zchladnout,“ vysvětluje.

Protože jsou v provozu jen dvě pece ze tří, vedoucí krematoria Zdeněk Kolář uvažuje o víkendových přesčasech pro své zaměstnance. „Zrovna pro běžnou údržbu je špatná doba. Potřebujeme jet naplno, ale pec už nebyla v dobrém stavu. Váhali jsme, jestli si můžeme dovolit ji odstavit nebo ne,“ přiznává.

I přes současnou situaci Petr Mrázek si nemyslí, že by práce negativně ovlivňovala jeho psychiku. „Beru to jako běžnou práci, i když je toho teď víc. Věřím, že kolegyně, které jednají s pozůstalými a pomáhají s organizací pohřbů to mají teď i kvůli vládním omezením smutečních obřadů náročnější,“ dodává.