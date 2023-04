Za 16 let odevzdal 320 litrů krevní plazmy. Je to rituál, říká brněnský dárce

/FOTO, VIDEO/ Ze začátku jsem chodil darovat krevní plazmu kvůli penězům. Dnes to už beru jako projev dobré vůle a pro sebe takový rituál, řekl jeden z rekordních dárců krevní plazmy v Jihomoravském kraji Radim Slavík. Ten chodí do brněnské pobočky centra sanaplasma darovat plazmu pravidelně skoro šestnáct let.

Dárce plazmy Radim Slavík. | Video: Deník/Kristýna Komárková

Právě v úterý absolvoval 367. odběr. Celkem už odevzdal tři sta dvacet litrů krevní plazmy. „Za tu dobu pan Slavík umožnil léčbu jednomu potencionálnímu pacientovi po dobu více než tří let,“ upřesnil ředitel brněnské pobočky centra sanaplasma Petr Krčmář. Dnes Slavík chodí do centra darovat plazmu každých čtrnáct dní. „Pamatuji si, že jsem ze začátku plazmu daroval jedenkrát za týden. To je asi deset let nazpátek. Dnes chodím jednou za čtrnáct dní. V ten den mám vždycky volno v práci. Dřív jsem netušil, že můžu ze zákona tuto možnost využít. Poslední asi rok nebo dva chodím darovat plazmu bezplatně. Mám potom celý den v práci volno,“ přiblížil dárce. Před třiceti lety se Petr z Brněnska podruhé narodil. Transplantovali mu srdce V Česku může člověk krevní plazmu ze zákona darovat maximálně jednou za čtrnáct dní. První varianta je bezpříspěvková, kdy se dárce registruje u Červeného kříže. V tomto případě má nárok na den pracovního volna a slevu na dani. Další možností je finanční kompenzace ve výši osm set korun za odběr. Od 3. dubna se tato kompenzace zvýší na osm set padesát korun. Volbu metody si určuje dárce podle sebe, je tedy možné varianty mezi sebou podle potřeby střídat. Před odběrem musí každý dárce splnit několik požadavků. Mezi ně patří vhodně zvolená strava a dostatečné množství vypitých tekutin. „Za ty roky už vím, že před odběrem nesmím jíst nic tučného. Zároveň je zapotřebí, abych byl před odběrem plně najezený a napitý. Například dnes jsem měl na oběd Ceasar salát a vypil jsem litr a půl vody,“ popsal Slavík. Darování krevní plazmy není podle lékařů tolik náročné jako darování krve. Během odběru se totiž z krve plazma odfiltruje a krvinky spolu s krevními destičkami se dárci ihned navrátí. Pro zdravého člověka zákrok nepředstavuje velkou zátěž, protože se plazma v těle rychle obnovuje. Jeden odběr trvá asi padesát minut. „Člověk darující krevní plazmu poprvé by měl počítat s tím, že nejde jenom o jednu návštěvu centra. K tomu, abychom s plazmou mohli dále pracovat, je nutné ji během půl roku odebrat alespoň dvakrát. Ideální stav je potom tehdy, když ji klient chodí darovat pravidelně. Může si z toho udělat rituál, kdy má volný den, a ještě pomáhá potřebným,“ přiblížila průběh vedoucí lékařka centra sanaplasma Miloslava Smékalová. Pivní index v centru Brna: Plzeň za šedesát a další vlna zdražování kvůli chmelu V centru tímto způsobem daruje krevní plazmu denně stovky lidí. Získaná plazma pak pomáhá lidem po autonehodě, s popáleninami, po operacích nebo ženám v těhotenství. O společnosti sanaplasma Sanaplasma provozuje jedenáct odběrných center pro darování plazmy v Česku. Společnost patří mezi moderní přední odborníky v odběru, zpracování a distribuci krevní plazmy. Sanaplasma funguje od roku 2007. V té době byla jediné centrum, které krevní plazmu odebíralo. Dnes odběr krevní plazmy a krve umožňuje také Fakultní nemocnice u svaté Anny. Jedna z poboček společnosti sanoplasma sídlí v centru Brna na ulici Soukenická. Centrum v nedávné době prošlo rekonstrukcí, takže má teď nový moderní design. Centra sanaplasma se v budoucnu stanou součástí značky BioLife. Co musí splňovat dárce:



● Věk 18 až 65 let

● Váha 50–150 kg

● Ochota podstoupit vstupní lékařskou prohlídku a vyplnit dotazník

● 45 až 60 minut času (jednorázově nebo jednou za 14 dní)

● Předložení občanského průkazu

Plazmu nemůže člověk darovat, pokud:

● se necítí zdravý (nachlazení, angína, vysoký krevní tlak)

● podstoupil v posledních šesti měsících tetování nebo piercing

● má nebo měl závažnou nemoc (chronické nemoci, epilepsie, nádorové onemocnění)

