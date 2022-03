Nejčastěji si Brňané stěžují zejména na přeplněnost spojů a příliš velké proluky mezi časy odjezdů. Patří mezi ně například Renata Straková. „Je to hrůza, na přestupních uzlech to nenavazuje a většinou ujede. Cestování po Brně se tak stává delším, když potřebujete na Zvonařku z konce Brna, je to náročné. Na některých spojích a časech by měl dopravní podnik přehodnotit situaci,“ komentovala žena.

Prázdninové jízdní řády v Brně: Trolejbusy plné žáků, nenastoupím, zní kritika

Řada cestujících tak vozy hromadné dopravy ve městě dokonce opustila a přiznala, že raději chodí pěšky. Problém je také s návazností spojů, kvůli jejich nižší frekvenci lidé nestíhají ani navazující spoje. „Hrozné, nevyhovující. Dokonce se mi stalo, že už jsem do práce přišla později,“ stěžovala si třeba Nikola Krejčiříková.

Brňan Petr Zamborský zároveň upozornil na raketové zdražování pohonných hmot, kvůli nimž může řada lidí přesednout z auta do vozů hromadné dopravy. „I když jsou teď jarní prázdniny, tak jsou tramvaje v provozu v časově nedostačujících intervalech zejména pro pracující. Předpoklad je, že při dražších cenách pohonných hmot bude cestujících ve vozech hromadné dopravy ještě víc,“ krčil muž rameny.

Změnu času odjezdů zavedlo vedení dopravního podniku už před několika týdny. Důvodem byla původně vysoká nemocnost řidičů v souvislosti s koronavirovou pandemií, postupně se však přidaly také ekonomické problémy a snížená poptávka. „Jen za leden jsme totiž v minusu zhruba o čtyřicet milionů korun. Potýkáme se se zdražením energií a propadem tržeb z jízdného,“ přiznala před několika dny tamní mluvčí Barbora Doležalová.