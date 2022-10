Například u zdravotních sester je podle Žitníkové rozdíl v odměňování v akciových společnostech a příspěvkových organizacích okolo devíti tisíc měsíčně.

Téma týkající se přetvoření krajských nemocnic měli původně projednávat jihomoravští zastupitelé 3. listopadu, radní ale na svém středečním jednání rozhodli, že tento bod na zasedání zařazený nebude. „Zpráva vyvolala mezi lidmi velkou diskusi. Uvědomujeme si, že je zapotřebí vše dovysvětlit a projednat s veřejností, odborníky i přímo v nemocnicích,“ zdůvodnil krok radní pro zdravotnictví Jiří Kasala.

Ve středu se také hejtman Jan Grolich s radním Kasalou setkali se zástupci odborářů. „Dohodli jsme se, že k plánovaným změnám dostaneme více informací, další materiály a domluvili jsme se na dalším kontaktu," řekla Žitníková.

Právě špatná komunikace ze strany kraje byla jednou z věcí, která jí vadila. Politici také po oznámení záměru nenastínili celkovou koncepci krajského zdravotnictví. „Jak by měly nemocnice po transformaci vypadat? Jestli by v nich měla být zachovaná péče ve stávajícím rozsahu, jestli by se mělo změnit spektrum poskytované péče? Každý se mohl jen domýšlet," upozornila Žitníková.

Krok k privatizaci? Z nemocnic v Tišnově a Ivančicích má být akciová společnost

Plán Jihomoravského kraje už dříve kritizovala také krajská opozice. Zastupiteli za ANO Milanu Vojtovi vadilo, že rada tento záměr neprojednávala se zastupiteli ani veřejností a o všem podle něj rozhodla netransparentně, což označil za nepochopitelné a skandální.

Stažení materiálu z programu zastupitelstva oceňuje. „Ukázalo se, že sice mají podporu kroky k zefektivnění způsobu řízení nemocnic, ale také, že takto zásadní změna s určením jedné z několika možných variant nebyla důkladně konzultována, posouzena a hlavně vyřešena se všemi relevantními hráči, mezi které patří opozice v krajském zastupitelstvu, ale i zástupci zaměstnanců, co se ukázalo na reakci odborů," řekl ve středu Vojta.

Zástupci ANO formu akciové společnosti neupřednostňují. „V minulém volebním období jsme se klonili k transformaci do příspěvkové organizace, kde nemůže být spekulace, že ji někdo může chtít privatizovat. Má to pozitiva i pro zaměstnance v rámci platových tabulek. Nebránili bychom se ale ani diskuzi o modelu, který mají třeba v Jihočeském kraji. Variant je více," reagoval Vojta.

Záměr zefektivnění provozu nemocnic odsouhlasili krajští radní před dvěma týdny. Na přípravě změny začali pracovat už jejich předchůdci zadáním studie proveditelnosti. Z jejich závěrů vychází současné vedení. „Stávající systém krajských nemocnic je dlouhodobě neudržitelný a je potřeba ho zefektivnit. Musíme hledat nejvhodnější řešení pro zajištění dostupné a kvalitní péče na jižní Moravě,“ sdělil hejtman Jan Grolich.

Jihomoravský kraj je jedním z posledních v České republice, který přeměnu nemocnic ještě neprovedl.