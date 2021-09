Variantu vedení trasy pro lidi na kole formou cyklostezky fyzicky oddělené od silnice navrhli už dřív přezkoumat pracovníci kanceláře městského architekta. „Považovali jsme to za vhodnější řešení než cyklopruh ve vozovce oddělený bílou čárou. Brněnská třída totiž nemá paralelní bezpečnou trasu, jako třeba připravovaná Nová Dukelská. Podél ní o blok dále teče řeka Svitava a je tam možné využít cyklostezku,“ vysvětlila mluvčí kanceláře Šárka Reichmannová.

Jiné uspořádání pro lidi na kole by na Brněnské třídě uvítal také Brňan Dominik Matus. „Je možné dát tam parkovací pruh a ke krajnici cyklopruh?“ dotazoval se na sociálních sítích.

Nelíbí se to například spolku Brno na kole. „V případě takhle široké ulice je toto řešení naprosto nedostatečné. Navrhli jsme tam udělat oddělenou cyklostezku i s chráněným prostorem v křižovatkách,“ uvedl za spolek Michal Šindelář.

Třicet metrů široká nová ulice v centru Brna má za několik let zpřístupnit sešlé výrobní areály Mosilana, Dřevopodnik a Vlněna. O záměru vybudovat Brněnskou třídu, která zpřístupní také připravovanou chytrou čtvrť Špitálka, Deník Rovnost informoval nedávno. Mezi lidmi se současně rozhořela diskuse o jejím uspořádání pro jednotlivé druhy dopravy. Řada Brňanů kritizuje umístění cyklopruhu mezi parkující a jedoucí auta.

Takto by měla vypadat nová Brněnská třída. | Foto: vizualizace: Martin Krupauer - Atelier A8000

