Rekonstrukce těchto bytových jader vyšla na více jak sto milionů korun. Do budoucna představitelé Brna-severu plánují opravit městské byty ve Vaculíkově ulici. Jejich rekonstrukce by mohla začít už příští rok.

Do opraveného bytu se už vrátila Dominika Konečná. „Celková rekonstrukce dopadla dobře, měli jsme na výběr z velkého množství obkladů,“ pochvalovala si žena.

Část tamních obyvatel si během rekonstrukce stěžovala krom hluku a prachu také na náhradní bydlení. Někteří za to požadovali finanční kompenzaci. „Všechny žádosti naše bytová komise individuálně posoudila. Nakonec nikomu slevy z nájmu neposkytla. Účtenky za hotely a penziony jsme nepropláceli. Všichni totiž měli možnost využít náhradní byty na Lesné či v Černých Polích. Dočasně se tam nastěhovalo pouze deset procent nájemníků,“ upřesnil Aleš.

Dvěstědvacet bytů stavebníci zrekonstruovali v Jurkovičově ulici. „Nahradili umakartová jádra zděnými, vybudovali nové oddělené koupelny a wc, opravili kuchyně nebo například upravili rozvody zdravotechniky, elektroinstalace, rozvody plynu i vzduchotechniky,” vyjmenoval některé práce místostarosta. V Bieblově ulici to bylo ještě o osmašedesát bytů více. Při opravách zároveň vyměnili stoupačky a přeložili jističe.

Na rekonstrukcích se podílely dvě firmy. V Bieblově ulici zhotovitel nestihl předat včas pětadvacet bytových jader. „Bylo to složité, protože do toho vlítl covid. Firma Aqua-gas měla nasmlouvané subdodavatele a ti zůstali v karanténě a nastaly prostoje kvůli těmto komplikacím,“ uvedl provozní technik za Brno-sever Radomír Vavrouch.

