Tramvaje se dostanou okolo Semilassa jen rovně, odklonem pak přes zastávku Tylova zamíří do medlánecké vozovny. „Jako náhradu mohou lidé cestující na královopolské nádraží využít souběžné trolejbusové a autobusové linky,“ řekla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Trolejbusy linky 30 a autobusy 44, 53 a 84 zavřené místo objedou odklonem Božetěchovou a Metodějovou ulicí. Pro spoje 41 a 71 povede objížďka přes Žitnou, Novoměstskou a Sportovní.

Tramvajovou zastávku Semilasso pro linky 1 a 6 ve směru do zastávky Tylova najdou cestující zhruba o sto metrů zpět k centru města. Toto nástupiště obslouží také trolejbusy a autobusy jedoucí odklonem Metodějovou a Božetěchovou, kde bude zastávka pro cestující mířící opačným směrem.

Kromě většiny vozů městské hromadné dopravy s výjimkou rovně jedoucích tramvají se křižovatka uzavře i pro ostatní dopravu. „Auta se nedostanou do úseku Palackého třídy od křížení s Metodějovou po křížení s Havlišovou. V Kosmově musí řidiči odbočit do Božetěchovy, nebude jim umožněn vjezd do úseku mezi Božetěchovou a Palackého třídou,“ upřesnila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.

Vjíždět do tohoto úseku mohou podle Dudkové pouze vozy zásobování a městské hromadné dopravy, které následně odbočí z Kosmovy doprava do Palackého třídy ve směru do Řečkovic.