Na rozdíl od řidičů nemusí u problematické křižovatky nedaleko prodejny Uni Hobby v Brně trávit čas v kolonách. Cestující městskou hromadnou dopravou maximálně počkají několik minut na tramvaj či trolejbus a pokračují v jízdě dál. Při přestavbě křížení na mimoúrovňové, o které už Deník Rovnost informoval, ale obousměrná tramvajová zastávka Kamenolom zmizí.

Šaliny do země, auta nahoru: pěší křížení u Uni Hobby v Brně přejdou po lávce

Zastávky Kamenolom



* Momentálně je obsluhují tramvaje i trolejbusy.

* Obousměrně nástupiště pro tramvaje se za několik let zruší.

* Jejich odstranění si vyžádá přestavba blízké křižovatky u prodejny Uni Hobby.

* Konkrétním důvodem pro zrušení je složité napojení pěších vazeb a neakceptovatelné peněžní náklady s tím spojené.

* Zůstanou pouze nástupiště pro trolejbusy, které i nadále pojedou Bystrckou ulicí.

Zůstanou pouze obousměrná nástupiště pro trolejové vozy, které i nadále pojedou Bystrckou ulicí. „Tramvajová zastávka bude zrušena kvůli složitému napojení pěších vazeb a neakceptovatelným peněžním nákladům s tím spojených," vysvětlila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

S odstraněním zastávky nesouhlasí například Denisa Nezvalová z Bystrce. „Vystupuji tady a dál na bystrcké sídliště se snažím chodit pěšky. Zastávku využívají matky s kočárky i další lidé, kteří míří do blízkého Údolí oddechu. Její zrušení je špatně, je umístěná dobře," řekla v úterý přímo na místě reportérovi Deníku Rovnost Brňanka.

Zachování nástupiště pro tramvaje při projednávání podoby přestavby křižovatky požadovali zástupci Komína. Na jeho území křížení i se zastávkami leží. „U kamenolomu má v budoucnu vyrůst 156 bytů, potřebu jejího ponechání jsme proto považovali za důležitou," poznamenala tamní starostka Milada Blatná.

Velké diskuse vzbudilo nové uspořádání křižovatky také u představitelů sousední Bystrce. Také oni byli původně pro zachování zastávky tramvají. „Kvůli problémům s chodci v křížení a spojeným velkým nákladům jsme její zrušení přijali. Na sousední zastávky po obou stranách to lidé mají několik stovek metrů, starší mohou využít trolejbus a z něho pak přestoupit," uvedl bystrcký místostarosta Tomáš Jára.

Ohledně nových poloh nástupišť v okolí kamenolomu napoví vznikající studie. Úředníci ji dělají souběžně s projektováním mimoúrovňového křížení u Uni Hobby. „Řeší optimalizaci umístění zastávek v celém úseku tramvajové tratě od Svratecké po Zoologickou zahradu. Cílem je najít v úseku jejich vhodné umístění tak, aby bylo obslouženo okolní území a současné i připravované záměry," upřesnila Dudková.

Nová silnice s podchodem

Tramvajovou trať při přestavbě křížení stavbaři zanoří částečně do země. V ní skončí také část Kníničské ulice ve směru do Bystrce. Nad nimi vznikne okružní křižovatka. „Pás Kníničské směrující do centra města povede mimo ni. Ve směru do ulice Palcary vznikne nová silnice s podchodem. Trať spolu s Bystrckou a Kníničskou překlene lávka pro pěší a cyklisty,“ sdělila nedávno Markéta Chumchalová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Překlenující lávka vyústí na východní straně u trolejbusové zastávky. Na druhé straně se konstrukce napojí na nové přemostění přes řeku Svratku, jež vyroste na místě současné nevyhovující lávky.

Aktuálně je záměr přestavby dnes chaotické křižovatky, kde auta na stejné úrovni kříží tramvajovou trať, před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí. Hotová má být ještě letos. Investiční záměr před dvěma lety odhadl náklady na 386 milionů korun.