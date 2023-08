/VIDEO, FOTOGALERIE/ Draze může vyjít v budoucnu řidičům průjezd frekventované křižovatky na pomezí Gajdošovy a Bubeníčkovy ulice v brněnských Židenicích při nedodržení dopravních předpisů. Představitelé města rozhodli, že na místo u zastávky Stará osada dají kamery, které dohlédnou na to, aby tudy auta neprojížděla na červenou.

Kamery dohlédnou na křižovatku u Staré osady. | Video: Deník/Marek Berčík

„Auta tudy jezdí na červenou úplně běžně a často nedodržují povolenou rychlost,” upozornil starosta městské části Židenice Petr Kunc.

Záměr nainstalovat v místě kamery schválili na svém posledním zasedání brněnští radní. Jako první na to upozornil server iRozhlas.cz. Jedná se o vůbec první podobný systém na území Brna. „Cílem je otestovat měření přestupků řidičů, kteří místem projedou na červenou. Reálně to začne fungovat spíše až po Novém roce," řekl Deníku brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Příprava podle něj pár měsíců zabere.

Někteří Brňané si myslí, že kontrola řidičů je zbytečná. „Občas vídám lidi projíždět na červenou, ale není to moc časté. Nevím, jestli je zrovna tahle křižovatka tak podstatná, aby tady ten systém instalovali. Přijde mi to dost nedůležité. Ale aspoň snad budou lidi míň bourat,” poznamenala třeba Gabriela Kadlecová.

Systém má být plně automatický. „Je to úplně stejné jako spáchaný přestupek u úsekového měření. Kamera zmonitoruje průjezd na červenou a na základě toho dostane řidič obsílku, že projel křižovatku v nesprávnou dobu," přiblížil Kratochvíl. Přestupky budou administrovat úředníci na brněnském magistrátu. Kolik práce s tím budou mít, nyní Kratochvíl nechce předvídat.

Kolik peněz systém přinese do městské pokladny, zatím není jasné. Pokuty, které úředníci od řidičů vyberou, poputují znovu do dopravy. „Peníze půjdou na Fond mobility. Z něj platíme například stavbu parkovacího domu na Šumavské a jiné podobné projekty," poznamenal Kratochvíl.

Případné rozšíření podobných kamer i na další místa v Brně prozatím Kratochvíl nechce předjímat. „Uvidíme, co nám to přinese," podotkl.

Gajdošovu ulici čeká příští rok rekonstrukce a starosta Kunc věří, že kamery napomohou k tomu, aby řidiči dodržovali předpisy a nebourali. „Ulice bude průjezdná jenom jedním pruhem. Kdyby se v těchto místech stala nějaká vážná autonehoda, zkolabovala by doprava v celých Židenicích,” zmínil Kunc. Podle něj projede křižovatkou každý den více jak padesát tisíc aut.

Brněnští strážníci letos prozatím evidovali okolo 170 případů u aut, která projela světelně řízenou křižovatku ve špatný čas. Za stejné období loňského roku to bylo asi 140 případů. „Bylo to při běžné službě, nebylo to ze žádného zařízení," zdůraznil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

