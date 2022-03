Podle našich informací se Ukrajina snaží získat jaderné zbraně, uvedl nedávno šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. V tu chvíli Adam Ožana z Brna zpozorněl. Ne že by výroku věřil. Jen v tu chvíli bylo jasné, jakým směrem se válka může ubírat. Proto se stejně jako řada dalších Brňanů začal připravovat na nejhorší. „Lepší být připraven, než překvapen. Nakonec před týdnem nikdo nevěřil, že by Rusové napadli Ukrajinu. Stejně tak si nemůžeme být jistí, že Putin nerozpoutá jadernou válku. Objednal jsem si plynové masky a další věci, které by se mohly hodit. Také přemýšlím o zbrojáku a nějakém neoficiálním vojenském výcviku,“ svěřil se muž.