Představitelé Restartu pro Brno se plánují ostře vymezit proti stranám vládnoucím magistrátu posledních dvacet let. „Abychom zajistili městu budoucnost, musíme pojmenovat i chyby minulosti. Znovu tak otevřeme známé kauzy jako prodej a opětovný nákup Veletrhů, vodáren nebo tepláren, Jižního centra nebo třeba privatizaci domů v centru města. Ti, kdo za to mohou, musejí od vesla,“ prohlásila dvojka kandidátky a šéf Slušných lidí Zdeněk Pernica. Konkrétní volební program ještě koalice nemá hotový.

Podle politologa Michala Pinka je odhodlání členů nového spojenectví o hodně vyšší než jejich skutečná šance na úspěch. „Restart pro Brno představuje účelovou spolupráci méně úspěšných a neúspěšných, kteří nedokážou vnímat tvrdou realitu,“ řekl odborník z Masarykovy univerzity.

Do komunálních voleb před čtyřmi lety vytvořili Slušní lidé předvolební koalici se Soukromníky. Úspěch jim tento krok nepřinesl, protože se se ziskem 2,7 procenta hlasů do zastupitelstva nedostali. Podobně zůstali mimo něj i komunisté s 4,1 procenta. Nynějšímu spojení voliči podle politologa Otty Eibla z Masarykovy univerzity neporozumí. „Členové koalice díky spojenectví zaplní místa na kandidátkách, ale jejich podporovatelům tento krok nedává smysl. Pokud člověk volí komunisty, nehledí běžně doprava na Slušné lidi, stejné je to i v opačné rovině,“ myslí si Eibl.

Neobvyklým uskupením na brněnské politické scéně byl před čtyřmi lety spolek Maffie.cz. Někteří jeho kandidáti udávali povolání jako vystřižená z gangsterského filmu. Lídr se označil za capo di tutti capi alias šéfa šéfů, dvojka za poradkyni alias velkou rybu. Podle jedničky Lubora Pospíchala název odkazoval na domácí odboj z první světové války.

„Zdál se mi zajímavý a chtěl jsem obnovit historii. Navíc byla volná i internetová doména,“ vysvětlil tehdy. Celý název hnutí byl Maffie.cz Hoď sem velké křížek pro betelné Štatl, zaslouží si to!

Proti brněnské mafii stanuly v minulých volbách Sportovci vedení někdejším basketbalistou Jiřím Pospíšilem. Kandidátka plná sportovních jmen, podobně jako mafiáni, neuspěla, protože získala pouze necelé tři desetiny procenta hlasů. „Listiny nazvané jako Sportovci pro obec xy nejsou až takovou výjimkou. Setkáváme se s nimi v celé řadě obcí a měst, někde dokonce i vítězí. Jejich cílem je upoutat na sebe pozornost, zaujmout,“ zmínil politolog Pink.

Předchůdcem recesistů ze spolku Maffie.cz bylo Žít Brno, které uspělo ve volbách v roce 2014. Před nimi tři roky stejnojmenný satiristický web kritizoval a zesměšňoval kroky vládnoucí koalice. Ke vstupu do politiky se jeho zástupci rozhodli v reakci na krok magistrátu, který nechal jeho facebookovou stránku zrušit.

Žít Brno skončilo ve volbách 2014 třetí s téměř dvanácti procenty hlasů, jež stačily na sedm mandátů v městském zastupitelstvu. Následně získalo posty náměstka primátora a radního. „Hnutí nebylo bizárem. Šlo o recesistické uskupení, které se přeměnilo v politický subjekt a dělalo pak běžnou politiku,“ poznamenal Eibl.

Masivní a viditelnou kampaň s MilýmJardou pro Brno předvedlo před osmi lety hnutí A co Brno? Označovalo se za hnutí nezávislých Brňáků. Voliče se snažilo zaujmout i sérií předvolebních spotů. Třeba westernem, sitcomem či pornem. Ve volbách ale se ziskem 3,6 procenta neuspělo. „A co Brno? bylo zvláštní. Částečně mělo postavenou kampaň na soutěži o Ipad a úplně to ve finále nevyšlo,“ zmínil Eibl.