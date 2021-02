Oba v pondělí informovali o podání odvolání proti vyloučení. „Protože ho posoudí stejný stranický orgán, který podle nás už jednou rozhodl v rozporu se skutečností, neočekáváme, že by změnil názor a vyloučení zrušil. Je to ale nutná podmínka k tomu, abychom vyčerpali opravné stranické prostředky a mohli se hájit u soudu,“ řekl Vitula.

Podle mluvčího strany Vladana Vaňka porušili Vitula a Kunc výkonným výborem odhlasovanou koaliční smlouvu a usnesení krajského předsednictva. „Tedy rozhodnutí dvou nadřízených orgánů. Proti rozhodnutí krajského předsednictva vyjednávali získání nabízené placené funkce právě pro Vitulu. Smírčí výbor spor posoudil a vyhodnotil jako porušení stanov,“ shrnul Vaněk.

Současný krajský předseda a poslanec Vlastimil Válek uvedl, že v platném usnesení krajského předsednictva bylo obsaženo, že vedení jihomoravské TOP 09 do této pozice nominuje zastupitele Michala Doležela, nikoli Vitulu. „Pánové Vitula a Kunc v médiích a na sociálních sítích rádi celou kauzu vztahují k parlamentním volbám, aby tak skryli, že jednali ve vlastní prospěch a nikoli ve prospěch TOP 09," poznamenal Válek.

Smírčí výbor řešil spor ohledně nominace do orgánů Jihomoravského kraje mezi Vitulou a Kuncem na jedné straně a krajským předsedou Vlastimilem Válkem na straně druhé na základě podnětu Kunce i Válka. Kromě pochybení u dvojice později vyloučených shledal, že pochybil v jednom případě i Válek. Bez projednání v koaličním výboru koalice Spolu pro Moravu, které pro loňské krajské volby vytvořila TOP 09 se Stranou zelených a dalšími třemi uskupeními, zaslal novému vedení kraje nominace TOP 09 do orgánů Jihomoravského kraje. A to až poté, co zástupci koaličního výboru odeslali oficiální nominace koaličního uskupení.

O případném stranickém trestu pro Válka mohl rozhodnout výkonný výbor TOP 09 jako nejvyšší stranický orgán. Stejně jako pro krajského zastupitele Tomáše Třetinu, který dosud nevstoupil do společného zastupitelského klubu Spolu pro Moravu. Tím porušuje koaliční smlouvu. „Tresty pro Válka a Třetinu žádný člen výkonného výboru nenavrhl," sdělil mluvčí Vaněk.

Podle stanov je mohli členové výkonného výboru potrestat zbavením stranické funkce nebo vyloučení ze strany. Skutečnost, že oba vyvázli bez jakéhokoliv trestu, kritizoval Kunc. „Vypadá to, že pravidla platí jen pro někoho," podotkl.

Poslední uvolněný politik TOP 09 v Brně

Po vyloučení brněnského stranického předsedy a židenického místostarosty Kunce zbyl TOP 09 jediný politik v uvolněné funkci v Brně. Je jím brněnský místopředseda strany a černovický starosta Ladislav Kotík. Po vyloučení Kunce s Vitulou na sociálních sítích napsal, zda má ještě cenu ve straně pokračovat.

Na základě nedávných událostí Kotík momentálně zvažuje svou další budoucnost ve straně. „Nezbývá mi nic jiného, než rozhodnutí o vyloučení respektovat, ale myslím si, že pro brněnskou TOP 09 to není určitě šťastný krok, protože jsme přišli o viditelné osobnosti. Situace se dala řešit jinými prostředky, než přistupovat rovnou k vylučováním," okomentoval Kotík.

Politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink poukázal na to, že TOP 09 pod Vitulovým vedením byla v minulém volebním období na krajské úrovni v koalici s hodnotově odlišným partnerem v podobě hnutí ANO. Totéž i na brněnském magistrátu. „V očích voličů tohle straně nijak neprospívá," poznamenal.

Pink doplnil, že nedávnou situaci považuje za vyhrocení dlouhodobého vnitřního pnutí ve straně. „Nyní situaci nevidím jako spor o směřování, zda Vitula s Kuncem, nebo Válek, ale zda jdu do koalice jako na celostátní úrovni, nebo zaprvé podporuji Petra Vokřála na pozici brněnského primátora a přitom to vůbec není nutné a zadruhé jsem v koalici se Stranou zelených a podobně," vysvětlil.