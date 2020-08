Podzim v Brně se ponese ve znamení spisovatele Milana Kundery. Nejen, že město získá knihovnu manželů Kunderových, po půlstoletí také představí Národní divadlo Brno dříve zakázanou hru literáta.

Milan Kundera - Spisovatel Milan Kundera (na nedatovaném archivním snímku).

Muž, se kterým se osobně může potkat jen pár vyvolených, ovládne na podzim Brno. V blízkých měsících se v kulturním životě města odehrají dvě převratné události spjaté s osobností spisovatele Milana Kundery. Brňané se nejen začtou do jeho knihovny, ale vychutnají si inscenaci hry, která na uvedení čekala desítky let. A jde o události o to významnější, že s výjimkou příležitostných dočasných výstav zatím v Brně neexistuje výraznější počin upozorňující na to, že slavný spisovatel je původně Brňan.