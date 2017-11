Kuřim rozšíří autobusové nádraží. Vedle něj nově zaparkuje až osmdesát aut

Kuřim - Dělníci ještě ani nedokončili práce na kuřimské nádražní budově a místní radní už chystají další stavební projekty. Tím nejnovějším je rekonstrukce autobusového nádraží, která by mohla začít už za půl druhého roku.

Rozšíření a celková rekonstrukce autobusového nádraží je podle radních nezbytná. Místo totiž už delší dobu nezvládá nápor autobusů a cestujících, kteří na něj přijíždějí. „V plánu je proto rozšířit stávající nádraží a přidat několik nových autobusových zastávek. Pro řidiče i lidi tak bude cestování příjemnější,“ vysvětlil starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Vedle nádraží by také mělo vyrůst nové parkoviště pro padesát až osmdesát aut. „Jedná se o takzvané parkoviště park and ride. Bude tedy sloužit hlavně lidem, kteří v těchto místech zaparkují a budou dál pokračovat autobusem nebo vlakem. Chceme tím také podpořit lidi, aby více využívali městskou hromadnou dopravu,“ řekl kuřimský starosta.

Toto parkoviště by mohlo usnadnit cestování i Blance Margitové z Tišnova. „Manžel dojíždí každý den do práce do Kuřimi. Já jezdím s ním a pak pokračuji dál vlakem do Brna. Zaparkovat u nádraží je většinou velký problém, takže by nám i několik parkovacích míst navíc ulehčilo život,“ poznamenala Margitová.

Plán kuřimské radnice

• Kuřimští radní plánují zvětšit plochu nádraží a přidat nové autobusové zastávky.



• V plánu je také výstavba parkoviště typu park and ride pro padesát až osmdesát aut.



• Na nádraží také vznikne nová úschovna kol nebo veřejné záchody.



• Rekonstrukce za desítky milionů korun začne v roce 2019.

Právě zjednodušení dopravy do Brna je jeden z cílů, kterých chtějí kuřimští radní rekonstrukcí dosáhnout. „Máme v úmyslu vytvořit dopravní uzel v Kuřimi, který by lidem ulehčoval a zpříjemňoval cestování. Do budoucna máme také spolu s dopravci v plánu zlepšit spojení mezi Kuřimí a Brnem,“ uvedl starosta Sukalovský.

Novinkou bude také zázemí v podobě záchodů a sprchy, stejně jako úschovna kol. „Zatím vybíráme mezi cyklověží a sestavou speciálních boxů. Boxy se dají stavět v různých variantách, do každého se vejdou dvě kola,“ řekl starosta.

Úschovna pomůže hlavně turistům, kteří pojedou do Kuřimi na kole. „Často se stane, že vyrazíme na cyklovýlet, a když přijdeme do nějakého města a chceme si je prohlédnout, nemáme si kam schovat kola. Protože máme drahá, neradi je necháváme jen tak venku. Každá takováto úschovna nás proto ve městě potěší,“ komentoval záměr Martin Nováček.

Kolik bude celá rekonstrukce stát, zatím není jasné. „Teprve pracujeme na první studii a ladíme detaily. Musíme také vyřešit záležitosti ohledně majetku a vlastnictví pozemků, na kterých chceme stavět. Nedovolím si proto odhadnout rozpočet, řádově ale půjde o desítky milionů korun,“ řekl Sukalovský.

Právě kvůli vysokým nákladům si chtějí radní pomoci například krajskými dotacemi. Pokud vše půjde hladce, začnou opravy v první polovině roku 2019.