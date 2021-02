Běžně při otevření nabízí čekárna národního dopravce nadstandardní servis. „Je určená vyjmenovaným skupinám zákazníků Českých drah, například s platnou jízdenkou pro druhou třídu s místenkou pro rychlík, vlak vyšší kvality a podobně nebo s platnou jízdenkou pro první třídu, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, těhotné ženy a cestující s malými dětmi a další skupiny lidí," vyjmenovala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Plošným zavřením čekáren ČD Lounge se představitelé Českých drah snaží co nejvíce minimalizovat šíření nemoci Covid-19.

Cestující s jízdenkou do vlaků národního dopravce mají v současné době k dispozici pouze běžnou čekárnu v odjezdové hale hlavního nádraží. V ní mohou na svůj spoj počkat zároveň i lidé cestující s jiným vlakovým dopravcem. „Je třeba tam dodržovat platná vládní nařízení, tedy mít chráněné dýchací cesty a sezení je umožněné na každém druhém sedadle kvůli dodržování rozestupů. V čekárně nejsou nabízeny žádné doplňkové služby, a to bez ohledu na epidemiologickou situaci," sdělila Rajnochová.

Do čekárny RegioJetu mohou zamířit všichni cestující s platnou rezervací do některého z vlaků dopravce. „A to nejdřív dvě hodiny před odjezdem, což kontroluje personál. V čekárně najdou stolečky s židlemi s rozšířenými rozestupy. Prostor pravidelně dezinfikujeme a čistíme, stejně jako její vybavení. Cestující mají k dispozici samoobslužný automat na nápoje zdarma," přiblížil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Uvnitř musí mít lidé na sobě roušku, respirátor nebo jinou ochranu úst a nosu. „Také v případě čekárny postupujeme podle pravidla, abychom za maximální bezpečnosti našim cestujícím, kteří musí někam cestovat, mohli poskytovat maximální rozsah služeb, například možnost čekání na svůj spoj," řekl Ondrůj.