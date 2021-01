Unikát už zaujal i na sociálních sítích. „Směna bude pro šalináře asi za trest,“ napsal se smajlíkem na twitteru Tobiáš Štěpánek. Opak je pravdou.

Byť řidič na jedné směně projede okruh osmnáctkrát, podle mluvčí brněnského dopravního podniku Hany Tomaštíkové si jízdy krátkým úsekem pochvalují a o službu na lince se dokonce sami hlásí.

Potvrdil to třeba řidič Martin Nezval. „Je to sice pořád dokola, ale jedná se o samostatnou tramvajovou trať, takže nejezdím v provozu a je to výrazně klidnější práce než jezdit ve městě mezi auty a chodci,“ řekl.

Zdroj: Deník/ Přemysl Spěvák

Za celý den provozu se na trase Komín, smyčka – Bráfova a zpět vystřídají čtyři řidiči obsluhující obousměrné šaliny typu KT8. Cestující jezdí mezi třemi zastávkami v jednom směru a čtyřmi ve druhém.

Jak už Deník Rovnost informoval, linka takto funguje od devátého ledna, kdy začaly dlouhodobé výluky Žabovřeská a Lesnická.