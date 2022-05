Ruku nezvedli členové vládnoucí koalice. „Je to a není odveta za předchozí neschválení programu zastupitelstva. Možná trošičku v našem postupu mohla být škodolibost, ale hlavním důvodem bylo, že jsme byli takzvaně nazí v trní. Protože řádí bakteriální a další infekce, byli jsme pouze v šesti lidech, což je velice málo," zdůvodnil vinohradský starosta Jiří Čejka.

Za středečním zastupitelstvem stáli členové opozice, kteří starostu požádali o jeho svolání. Možnou odvetu za jejich předešlé neschválení programu někteří z nich považují pouze za zástěrku skutečného důvodu. „Starosta říká, že je to odveta, ale je to úplně jinak. Tenkrát jsme chtěli do programu zařadit další, z našeho pohledu vhodné body, ale oni nám jejich přidání neschválili, proto jsme se postavili proti programu jako celku," vysvětlil opoziční zastupitel Jiří Pustina.

Zastupitelé měli ve středu řešit prakticky stejné body jako v polovině března. Nově se v programu objevil bod týkající se řešení kontroverzního projektu Go Up, proti němuž se zhruba před dvěma a půl lety strhla obrovská vlna nevole místních. K němu ale nebyl žádný písemní materiál. Opozice vedení radnice vyčítá, že v této věci nečiní žádné konkrétní kroky a neinformuje, což Čejka a jeho kolegové odmítají.

Středeční zastupitelstvo bylo svolané jako mimořádné. V případě předcházejícího v polovině března se jednalo o řádné. Poté, co se kvůli neschválení programu nekonalo, starosta náhradní nesvolal. Znovu se vinohradští zastupitelé sejdou 13. června, tentokrát v řádném termínu.