Na kurzu se dozvídá, že dítěti má držet hlavu, ohnout si jej přes koleno a pětkrát ho udeřit mezi lopatky. Následně jej položit na záda a tentokrát mu pětkrát stlačit hrudní kost. Polohy přitom střídat tak dlouho, dokud se zatoulaný kus jídla nedostane ven. Zjišťuje také, jak důležité je jídlo dítěti bezpečně nabízet. To by měl rodič krájet na malé kousky, dítě by mělo jíst v klidu a rodič by měl dát pozor i na jeho množství. Některé děti totiž mají tendenci vkládat si příliš mnoho soust do úst. Když se potom při polykání nadechnou, problém je na světě.

Kurz pořádá záchranářka Pavla Švecová, která se kurzům první pomoci se věnuje již osmým rokem. Tento je však specifický tím, že si účastnice mohou vzít své děti s sebou a nově nabyté poznatky na nich přímo vyzkoušet. „Figurína váží asi dvě kila a manipulace s ní je tak strašně jednoduchá. Když si pak vezmete svoje dítě, které váží třikrát tolik a je to navíc vaše dítě, které je křehké a o které se bojíte, je to úplně jiný pocit,“ říká Švecová, která sama dvě malé děti má.

Nové autobusové nádraží v Kuřimi. Prohlédněte si ho, než ho oficiálně otevřou

Právě to na kurzu Gilbertová oceňuje, i když přiznává, že ne všechno je nakonec možné s miminkem dopředu natrénovat. Simulace pomoci při zástavě dechu, kdy je nutné dítěti patnáctkrát stlačit hrudník celou o třetinu jeho průměru, by pro byla pro miminko bolestivá a mohla by být i nebezpečná. Nezřídka se totiž stane, že se zachraňovanému žebro vykloubí nebo zlomí. Stlačování hrudníku však u dětí není tak zásadní. Ty totiž mnohem častěji mají problémy s dechem než se srdcem, což je typické spíše u starších lidí.

Situace zástavy dechu je typická pro syndrom náhlého úmrtí kojence, který nejčastěji postihuje děti od šesti měsíců do jednoho roku. Dítě v takovém případě hluboce usne a mozek nevyšle signál k nadechnutí. Dobrou prevencí pak může být pořízení monitoru dechu nebo spánek v blízkosti rodiče nebo s rodičem. I tady je však potřeba znát zásady bezpečného spánku.

Riziko i pro rodiče

Ti jsou navíc na kurzu poučení nejen jak pomoct dítěti, ale předně také sami sobě. Některé situace, které jsou rizikové pro dítě, totiž pro ně mohou být rizikové i pro ně a pokud by se jim něco stalo, svému dítěti by už nepomohli. Je to podobné jako v letadle.

Pobyt v přírodě dětem svědčí, zájem o lesní školky na jihu Moravy roste

Dvoudenní kurz pořádá Švecová už druhým rokem a mezi maminkami je o něj zájem. Dozví se například nejen, co dělat, když dítě přestane dýchat nebo se začne dusit, ale také co dělat, když začne krvácet, oteče, popálí se nebo se zraní na hlavě. Právě poslední situace není pro Gilbertovou nová. Mariana je aktivní dítě a svým rodičům se už dvakrát překulila z postele a přebalovacího pultu. Spadla přitom na hlavu, což je pro děti jejího věku typické. Jejich hlava je totiž v poměru k jejich tělu daleko větší. „Mám za sebou už dva infarktové stavy. Jednou jsem navíc nebyla doma a Marianku hlídal přítel. Pokaždé jsme jeli na pohotovost, nikdy se jí však naštěstí nic nestalo a zůstala jí jen velká boule,“ popisuje Gilbertová.

Jednala prý instinktivně. Ráda by však příště věděla, co v takové situaci dělat. Snaží se však nestrachovat se dopředu. Jak sama říká, za úzkostlivou mámu se nepovažuje. „Myslím si, že jsem docela v pohodě, ale už se mi párkrát stalo, že jsem v takové situaci začala vyšilovat. Naštěstí jsem se vždy dokázala zklidnit a zachovat chladnou hlavu,“ usmívá se Gilbertová.