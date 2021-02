Aktivity pro důchodce na jihu Moravy se kvůli koronaviru přesunuly do online prostoru. Jejich nabídka se změnila, ale neztenčila. Kurzy navíc jsou pro starší lidi vítaným zpestřením času v době, kdy je koronavirová pandemie často odřízla od setkávání s rodinou a přáteli.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Nad osmdesát let mají nejstarší účastníci letošní Senior akademie brněnské městské policie. I když se kvůli koronaviru přednášky přesunuly pouze do online prostoru, oni, ani několik dalších desítek důchodců, studium nevzdali. „Ozývají se nám mailem nebo telefonicky a jsou moc vděční, že se alespoň touto formou dozvídají spoustu zajímavých věcí a pomáhá jim to zvládnout nelehkou dobu,“ uvedl mluvčí brněnské městské policie Pavel Šoba.