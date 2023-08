/VIDEO/ Tři kužely na Dominikánském náměstí v Brně chrlí vodu a ochlazují vzduch kolem. Aktivní jsou i v době, kdy prší. „Po jejich zprovoznění je teď potřeba, aby několik týdnů technologie jely naplno a aby se díky tomu vychytaly případné zádrhely, než dílo definitivně převezmeme," sdělila Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Kužely na Dominikánském náměstí mlží i po poklesu teplot. | Video: Deník/Klára Hrbáčková

Příspěvkem na sociálních sítích chtějí zástupci magistrátu předejít případným dotazům. Po předání bude mít posléze ve správě městská část Brno-střed. „Režim mlžení se pak bude přizpůsobovat počasí. Teď to vzhledem k různým zkouškám a zátěžovým testům není úplně pravidelné, ale v horkých dnech kužely v běžném nastavení vypouštěly mlhu zhruba dvakrát za hodinu vždy po dobu několika minut. A pouze přes den, v noci ne," zmínila Loukotová.

Nová dominanta náměstí vydává vodu ve dvou formách. První a častější je vířící proud v dutině kuželu a z něj vytékající pramen vody. V takovém režimu funguje vodní prvek od brzkého rána do večera. Voda je chemicky upravovaná a není tedy pitná. Vytékající vodu zachycují odtokové vany umístěné pod dlažbou, které ji vedou do nádrže, odkud je pak čerpána zpět do kuželů.

Zdroj: Město Brno

V druhém režimu kužely vypouští vodní mlhu, nejčastěji v jednom, méně často ve dvou a výjimečně ve všech třech objektech zároveň. Sepnutí vodní mlhy se ovládá na dálku a přizpůsobuje se aktuálnímu počasí. V těchto horkých dnech vychází mlha z kuželů dvakrát za hodinu po dobu několika minut. Tato voda není chemicky upravená.

V oběhu je celkově asi jeden kubík vody.