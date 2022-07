Na všech měřených stanicích našli hygienici zvýšené počty sinic a chlorofylu. „Příčinou je zejména sucho a klimatická změna. Srážkové úhrny jsou stejné jako v minulosti, ale výpar mnohem vyšší. Velkým problémem se v posledních letech stává i budování čistíren odpadních vod u menších sídel. Ty sice snižují organické znečištění, produkují ale výrazně vyšší množství fosforu, který je živným roztokem pro sinice,“ uvedl Radovan Kopp z Mendelovy univerzity. Ještě horší jakost vody je kolem hradu Veveří a dále směrem na Veverskou Bítýšku. Informace poskytují hygienici na cedulích u koupališť, lidé se na nich dočtou zda je voda vhodná ke koupání, má zhoršené podmínky, horší jakost, nebo není vhodná ke koupání, či je dokonce nebezpečná.

Zatímco množství srážek zůstalo ve srovnání s předchozími lety stejné, zvýšilo se vypařování vody. Z jednoho hektaru vodní plochy se během slunných dní odpaří až tři litry vody za jedinou vteřinu. Celkový objem vody se tak rychle snižuje, více prohřívá, klesá obsah rozpuštěného kyslíku a celý ekosystém se stává značně nestabilním. „Fosfáty se sráží v sedimentech na dně, proto se kdysi rybníky vápnily, aby fosfáty zůstávaly v nerozpustné formě. Odstraňovaly se letněním nebo odbahněním. Jenže toto je dnes nepopulární. Vzniká hladová voda bez planktonu, ryby se krmí šroty. Ve finále se z rybníků stávají obyčejné žumpy,“ povzdechl si třeba Ivo Barteček.

Zajistit kvalitní koupání v Brněnské přehradě se již před lety zavázalo vedení Jihomoravského kraje s představiteli Brna. Čistou vodu a omezení výskytu sinic zajišťuje projekt již třináct let. Zlepšení čistoty vody podporují mimo jiné na vtoku do přehrady. „Je to dávkování síranu železitého, který pomáhá srážet fosfor. Dalším opatřením na vtoku do přehrady je osazování a rozšiřování čističek odpadních vod,“ popsal Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd. Chemická látka se zpravidla používá ve vodárenství při výrobě pitné vody.

Na ostatních koupalištích v kraji zatím hygienici problémy nezjistili. Rozbory vody dělají nejméně jednou za měsíc, z některých míst jim ale posílají výsledky provozovatelé koupališť nebo jiné organizace. Na přehradě v Brně je to například Povodí Moravy. „Množství fosforu bylo vyšší na více než devadesáti procentech vodních ploch, které jsou součástí Povodí Dyje. U Povodí Moravy se jednalo o víc jak šedesát procent,“ vyčíslil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Bez obav se mohou lidé podle posledních měření vykoupat v rybníku Suchý na Blanensku, v biotopu v brněnských Horních Heršpicích, jezírkách Wellness Infinit Maximus v Brně a Atlantis v Rozdrojovicích, vhodná voda ke koupání je také v Kovalovicích nebo Oslavanech na Brněnsku. Nadšenci se zchladí rovněž v populárním lomu Janičův vrch v Mikulově nebo na Nových mlýnech na Břeclavsku. Koupání bez problémů hlásí Vranovská přehrada na Znojemsku.