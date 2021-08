Zhoršení kvality vody v nádrži na třetí stupeň odhalili hygienici při posledním měření ve všech zjišťovaných lokalitách. Podle jejich klasifikace jde má zhoršenou jakost, po koupání v ní hygienici lidem doporučují se osprchovat. Na některých místech hladinu pokrývá zelený povlak.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře zhoršuje kvalitu vody a rozvíjí sinice přemíra živin, které se do nádrže dostávají z nedostatečně odkanalizovaných obcí. Vliv mají i nárazové přívaly vody po silných bouřkách. „Nesou s sebou znečištění v množství, které není možné srážením fosforu na přítoku úplně zastavit. Tropické teploty v předchozích týdnech podmínky ještě umocnily,“ sdělil Chmelař.

Předchozí dvě léta vydržela voda v přehradě bez sinic. Zelenou hladinu měla naposledy v roce 2018.

Ani zhoršenou kvalitu vody se dosud nenechala při koupání odradit důchodkyně Bohdana Gilárová. „Voda je dobrá, ani plavky nemám zelené. Dřív to bývalo mnohem horší, teď je to trochu naváté větrem, což je vidět u břehu, ale to je příroda," komentovala penzistka.

Vodohospodáři se snaží vzniku sinic v nádrži zabránit už od roku 2009 pomocí destratifikačních a aeračních věží. Okysličují vodu a vyrovnávají teplotu vody u dna a u hladiny. „Dlouhodobě upozorňujeme, že naše opatření nemají za cíl vyčištění nádrže, ale podporu dosažení rovnovážného stavu nádrže, kdy nepřevládnou podmínky vhodné pro rozvoj toxických sinic. Nádrž je a musí zůstat živým organismem, součástí vyváženého životního prostředí," poznamenal Chmelař.